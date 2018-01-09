中国迈向优质旅游时代

记者1月8日从在厦门举行的全国旅游工作会上获悉：中国旅游业作为对国民经济、社会就业综合贡献均超过10%的战略性支柱产业，将从高速增长阶段转向优质发展阶段。中国将加快建设世界旅游强国，使广大海内外游客的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

旅游业成为经济增长新引擎

目前，中国旅游业经济效益大幅提升，成为中国经济增长新引擎。去年旅游业综合贡献8.77万亿元，对国民经济的综合贡献达11.04%，对住宿、餐饮、民航、铁路客运业的贡献超过80%，旅游直接就业2825万人，旅游直接和间接就业8000万人，对社会就业综合贡献达10.28%。截至去年底，全国已有144支旅游产业投资基金，总规模超过8000亿元。去年全国旅游投资达1.5万亿元，同比增长16%。

旅游业社会综合效益日益凸显。去年中国人均出游已达3.7次，旅游成为衡量现代生活水平的重要指标，成为人民幸福生活的刚需。每年近50亿人次的旅游市场，成为传承中华文化、弘扬社会主义核心价值观、提升国民素质、促进社会进步的重要渠道。

中国连续多年保持世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国地位。2017年国内旅游市场为50亿人次，比2012年增长69.12%，年均增长11.08%。2017年入境旅游人数为1.39亿人次，比2012年增长5%，年均增长1%；其中外国人为2910万人次，比2012年增长7%，年均增长1.4%。2017年出境旅游市场为1.29亿人次，比2012年增长了4580多万人次，按可比口径年均增长9.17%。

树立中国旅游品牌优质形象

中国旅游将从高速增长阶段转向优质发展阶段。国家旅游局局长李金早表示，优质旅游是能够很好满足人民日益增长的旅游美好生活需要的旅游。优质旅游是更加安全的旅游、更加文明的旅游、更加便利的旅游、更加快乐的旅游，是旅游从“有没有”转向“好不好”。中国旅游产品结构未来将极大优化，以邮轮旅游、自驾车房车营地、低空旅游为代表的“海陆空”旅游新业态新产品不断丰富，体育游、文化游、康养游、研学游等融合产品层出不穷。

中国将大力实施“优质旅游”品牌战略，推出若干中国旅游品牌强省，擦亮5A、4A级景区金字招牌，提升国家级旅游度假区品牌，塑造中国旅游休闲示范城市品牌，优化星级饭店、精品旅游饭店、文化主题旅游饭店、旅游民宿品牌等，在国际上树立中国旅游品牌优质形象。到2020年，中国旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。

此外，中国旅游今年将全面深化国际合作，举办中国—欧盟旅游年、上合组织旅游部长会议、中俄蒙旅游部长会议、中美旅游高层对话等活动，统筹出入境旅游市场优势，深化“一带一路”旅游国际合作，积极参与全球旅游治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和方案，全面提升中国旅游综合竞争力和国际影响力。（本报记者 赵珊）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)