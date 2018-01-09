坚持可持续发展 全面助力中国腾飞

在党的十九大报告中，可持续发展战略与科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略和军民融合发展战略并列为在全面建成小康社会决胜期的战略。

中国人自古就懂得可持续发展的智慧。《礼记·中庸》中说：“凡事豫则立，不豫则废。”《孟子》中举例道：“不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可胜食也；斧斤以时入山林，木材不可胜用也。”一个国家的发展想要行稳致远，就要摒弃涸泽而渔式的短视与急功近利，而应该用更长远的目光来进行规划。可持续发展战略正是这样一种理念。

在全面建成小康社会的决胜期，中国的可持续发展战略贯彻在诸多方面。坚持可持续发展战略，已经成为中国腾飞的重要助力。

在经济发展上，中国虽然面对着严峻复杂的国际国内经济环境，但在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济稳中求进。供给侧结构性改革深入推进，宏观调控不断完善，全面深化经济体制改革，实施创新驱动发展战略，统筹区域城乡协同协调发展，持续提升开放型经济发展水平，取得了举世瞩目的辉煌成就。过去几年来，中国经济始终保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，对全球经济增长的贡献率居世界第一位。同时，经济发展质量不断提升，经济结构不断调整优化，新旧动能有序转换，新技术新产业新模式新业态层出不穷。

在环境保护上，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。“史上最严”新环保法彰显权威，中央环保督察成效显著，各地方重拳出击遏制污染势头。当前，中国还大力发展生态经济，在新能源技术创新方面也已居于世界前列。工业企业升级转型，绿色发展、循环经济、低碳经济、“互联网+”成为升级的主要内容。中国的生态治理常态化制度化也正在形成，强调“不以GDP论英雄”。

在保障和改善民生上，中国的公共服务体系不断完善，社会保障体系建设加强。党的十九大报告指出，“要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干。”“不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”

在国际关系上，中国坚持推动构建人类命运共同体。中国的可持续发展离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序。所以中国坚持走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，坚持正确义利观，树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。中国在可持续发展方面将发挥领导全球的作用，这最终将有益于整个世界。

无论是面对国内的发展还是面对国际环境，中国秉持的可持续发展理念已经取得了诸多引人瞩目的成绩，而在未来也将继续大放光彩。（李贞）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)