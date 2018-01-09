加快融入全球市场（开放谈）

近年来，中国车企不断开拓海外市场，并取得了不错的成绩。在西亚、南亚、东南亚地区，乃至非洲以及欧洲等地区，如今都可以看见中国品牌汽车的身影，而且在不少地区，中国品牌汽车已经成为该地区汽车市场的明星产品。

日前，有媒体根据外媒关注的频次对中国品牌汽车在不同地区的受关注程度进行了分析，结果显示，2017年，力帆、福田、吉利、奇瑞等品牌在俄罗斯受到了广泛关注；北汽银翔则在韩国备受追捧；而比亚迪电动巴士在美国、日本、英国、加拿大等地区表现抢眼。

海外布局的良好表现为中国车企“走出去”增添了信心与动力。但在此过程中，也应看到，当前出口贸易依旧是中国车企“走出去”的主要方式，而且从出口国家来看，主要还是发展中国家，欧美等发达市场依旧很难“攻坚”。此外，就出口车辆而言，中国品牌乘用车出口还停留在比较低端的阶段，高端品牌较少。这些问题限制了中国车企“走出去”的步伐，有必要在以下几方面多下功夫。

一是改善“走出去”的方式。应鼓励优势企业选择差异化发展路径，逐步从出口贸易为主向投资、技术、管理等深度合作模式转变，实现产品、服务、技术和标准协同“走出去”。把握住“一带一路”发展机遇，进一步开拓国际市场。

二是重视本土化发展。如今跨国车企在开拓中国汽车市场的过程中，越来越重视本土化发展，投资建厂、建立研发中心已成为普遍选择，而这也为跨国车企带来了更好的发展。就此而言，中国车企走向海外的过程中，在上述方面需要有所作为，通过建立海外研发中心，根据当地市场需求，推动本土化生产。同时，推动产业合作由加工制造环节为主向合作研发、市场营销、品牌培育等产业链高端环节转移，加强与国外企业的战略合作，全面提高合作水平。

三是抓住新能源汽车和智能网联汽车发展的机遇。如今，中国在新能源汽车发展方面形成了一定的优势，自主品牌强势崛起。即便是在汽车工业极其发达的美国，中国车企也以新能源车的形式敲开了其市场大门。事实上，新能源汽车和智能网联汽车已成为全球汽车产业的重点发展趋势，中国车企应充分把握住这一“弯道超车”的机会，推动中国汽车高端品牌走向世界。

四是提高海外政策法规等领域的认知和把握能力。布局海外市场的过程中，中国车企应充分了解当地政策法规，积累经验并吸取教训。鼓励行业组织推动建立汽车产业海外发展联盟，着重培育包括政策法规、知识产权和认证等领域的系统性服务能力。同时，相关部门也应在这些方面为企业提供帮助与服务。

推动中国汽车产业由大到强，国际化发展是其重要的一环。未来，随着中国汽车品牌加快走向高端，海外市场布局更趋合理，中国汽车产业将会加快融入全球市场。（邱海峰）

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