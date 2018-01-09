中国，世界减贫合作的引领示范者(观点)

减贫是联合国2030年可持续发展议程优先关注的首要任务。但与以前有所不同，在实现和完成联合国千年发展目标后， 世界减贫合作与发展将会跨入新的历史阶段，一个明显变化就是中国不仅成为全球最早实现千年减贫发展目标的发展中国家，也是制定和推动联合国2030年可持续发展目标、坚持减贫和共享发展、构建人类命运共同体的主要推动者和倡导者，也必将成为新时期世界减贫合作与共享发展跨入新阶段的引领示范者，为什么呢？

关键还是新时期中国减贫理论和实践探索的新模式、新经验为国际减贫合作提供了更多的合作机遇条件和共享发展的友好意愿。

第一，精准扶贫新探索，成为新时期中国减贫理论和实践新经验，也成为国际减贫合作与共享发展的重要契合点。在成功探索和实施了改革开放后的开发式扶贫、社会扶贫和片区推进扶贫等成功经验模式之后，从2013年开始，中国实施的精准扶贫精准脱贫，无论从顶层设计、政策体系还是实施过程中的精准识别、精准帮扶、精准项目、精准资金和最后精准脱贫，建立起来了一套完整的政策、制度和保障体系，创造了新的减贫经验。

第二，绿色减贫是中国扶贫开发实践中又一项新理念和新经验，并将成为未来国际减贫合作与共享发展的重要内容。中国绿色减贫已经从单纯的绿色减贫理念，上升到了绿色减贫的政策层面和制度层面，进而又推进到了多项绿色减贫创新实践。实践证明，绿色减贫是中国开发式扶贫的深化和提升，是一种可持续、低碳扶贫方式，是推进精准扶贫精准脱贫最有效方式。“一带一路”倡议也成为中国开展绿色减贫国际合作与共享发展的重要示范带，也预示着绿色减贫将在世界范围内有了新前景和新期许。

第三，政府、市场和社会协同推进的大扶贫创新模式，也是新时期中国减贫的新经验，完全可以成为国际减贫合作和共享发展的重要内容之一。中国社会化扶贫的重要基础就是，2013年以来国家实施了补短板的扶贫优先和倾斜性政策，并建立了减贫是全社会共同责任理念，减贫成为第一民生工程，甚至成为统领贫困地区发展第一要务，从而动员了全社会资源力量投入到脱贫攻坚战中，提升了减贫的效率。

各种形式的减贫新方法、新方式、新业态和扶贫新品种推出，是新时期中国扶贫脱贫的重要经验。这不仅将成为推进国际减贫合作和共享发展的重要经验，也为推进中国扶贫经验推广发挥了积极作用。未来学习和共享各国减贫经验，推动世界减贫合作与共享发展跨入新阶段，将成为世界减贫合作与发展的新潮流。伴随“一带一路”倡议认可度提升和建设快速推进，加强减贫合作交流和共享发展的平台、机遇将会不断增多。很多国际上的减贫经验如泰国“乡村发展计划、小农发展规划和乡村就业工程”，巴西的“家庭补助金计划”，法国就业团结收入等等都值得学习和借鉴。

中国作为减贫成效最显著、探索创新经验比较突出的大国，在未来的国家减贫合作中，必将在共享发展中不断取得新成果，为国际减贫和人类命运共同体的文明进步做出新贡献。

（作者为北京师范大学中国扶贫研究院院长）

《 人民日报 》（ 2018年01月09日 23 版）

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