加强创新对话 开创国际科技合作新篇章

国务院副总理刘延东8日会见获得2017年度中华人民共和国国际科学技术合作奖的美国凝聚态物理学家厄尔·沃德·普拉默、乌兹别克斯坦生物有机化学家肖开提·萨利霍夫、美国理论物理学家张首晟、英国聚合物加工专家菲利普·戴维·寇茨、瑞典气候学家陈德亮、美国表观遗传学家施扬以及美国土木工程学家保罗·斯潘诺斯，并颁发奖章。

刘延东向获奖者表示祝贺，感谢他们为中国科技事业发展和人类社会进步所作贡献。刘延东指出，中国将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施创新驱动发展战略，发挥创新引领发展第一动力的作用，瞄准科技前沿，强化基础研究，实施重大科技项目，创建国家实验室，加快建设创新型国家；深化科技体制改革，促进产学研深度融合，培养引进高水平人才和创新团队，激发全社会创新活力，为现代化经济体系提供引领支撑。中国将积极融入全球创新网络，推进科技开放合作，为海外杰出科学家来华工作与交流创造更好条件。她希望中外科学家加强创新对话合作，共同应对全球挑战，为构建人类命运共同体作出新贡献。

全国政协副主席、科技部部长万钢和有关部门负责同志参加会见。

1995年至今，共有113位外国专家和3个国际组织获得国际科学技术合作奖。

《 人民日报 》（ 2018年01月09日 02 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)