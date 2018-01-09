张德江与北欧和波罗的海国家议长举行集体会谈

新华社北京1月8日电 （记者崔文毅）全国人大常委会委员长张德江8日在人民大会堂与联合访华的北欧和波罗的海国家议会领导人举行集体会谈。芬兰议长洛赫拉、挪威议长托马森、冰岛议长西格富松、爱沙尼亚议长内斯托尔、拉脱维亚议长穆尔涅采、立陶宛议长普兰茨凯蒂斯、瑞典第一副议长芬内等参加会谈。

张德江说，中国同北欧和波罗的海国家传统友谊深厚，合作基础扎实，特别是近年来各国积极参与“一带一路”建设，合作发展态势良好。习近平主席高度重视发展中国同北欧和波罗的海国家的友好合作关系。中国愿同北欧和波罗的海国家一道，本着相互尊重、平等相待、包容互鉴的精神，把双方关系发展好。

张德江说，此次各国议会领导人联合访华是双方交往的重要创新，也表明了双方加强合作的强烈愿望。加强双方立法机关友好合作，一是增进相互了解，筑牢合作的政治基础。双方应本着相互尊重、求同存异、面向未来、合作共赢的原则，尊重对方的核心利益和重大关切，尊重彼此对发展道路的选择。二是加强经验交流，完善合作的法律基础。双方要加强立法和治国理政经验交流，完善法律保障，支持政府加强战略对接合作，支持中欧早日达成投资协定，使务实合作项目尽快落地，让人民获得更多实实在在的利益。三是促进人文交流，巩固合作的民意基础。双方要发挥自身优势，鼓励两国在教育、旅游、青年、体育等广泛领域开展合作，增进人民间的理解和友谊，广泛团结社会各界友好力量，巩固双方合作的民意和社会基础。希望双方以此为开端，共同打造中国全国人大同北欧和波罗的海国家议会交流互鉴、增进互信、凝心聚力、助推合作的新平台，共同促进双方关系新发展。

张德江还介绍了中共十九大的情况。

在座的各国议会领导人表示，很高兴在中共十九大召开后不久即联合访华，钦佩中国取得的巨大发展成就和承担的重要国际责任。北欧和波罗的海国家愿与中国携手，加强立法机关交往，共同应对气候变化、环境保护等挑战，密切在多边场合的协调配合，推动绿色发展。

全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨参加会谈。

《 人民日报 》（ 2018年01月09日 03 版）

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