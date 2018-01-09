韩朝板门店高级别会谈今举行 两年来首次重回谈判桌

资料图：当地时间2018年1月3日下午3点34分，在板门店联合警备区联络事务所，韩方联络官拿起韩朝直通电话的话筒与朝方通话。(图片来源：韩联社)

中新网1月9日电(齐君) 综合报道，当地时间9日上午，韩朝将在板门店举行高层会谈。这是两年多以来韩朝双方首次重回谈判桌，会谈能否解决朝鲜参加冬奥、改善韩朝关系等问题，备受关注。

【两年来首次：韩朝政府间谈判今举行】

此次韩朝高层会谈将于北京时间9日上午9时在板门店韩方一侧"和平之家"举行。这是双方在2015年12月的次官级(副部长)会谈后，时隔两年首次重启高层会谈。

对于会谈内容，韩方表示，双方将重点讨论朝鲜参加平昌冬奥会，同时也会商讨改善韩朝关系等相关事宜。

韩朝此次会谈成行实属不易。两年来，半岛局势因朝鲜射导、韩美军演等持续紧张。进入2018年，朝鲜最高领导人金正恩在新年致辞中释放出积极信号，此举得到了韩国总统文在寅的正面回应。5日，朝鲜宣布接受韩朝9日在板门店“和平之家”举行会谈的提议。

对于即将举行的韩美高层会谈，美国总统特朗普在1月6日也表示“百分百支持”，并称愿意与朝鲜展开有条件对话。

资料图：朝鲜接受9日在韩朝边界板门店“和平之家”举行会谈的提议。(图片来源：韩联社)

【韩朝哪些官员将坐上谈判桌？】

此次会谈，双方均派出了有着丰富外交谈判经验的高级别官员。韩方代表团的成员名单为：团长——统一部长官赵明均，团员为统一部次官、文化体育观光部第二次官、国务总理室审议官和平昌冬奥会及冬残奥会组委会企划事务次长等。

朝鲜方面的团长则由朝鲜“祖国和平统一委员会”(简称“祖平统”)委员长李善权担任，成员包括祖平统委员会副委员长、体育省副相、祖平统委员会部长以及民族奥林匹克组织委员会委员等。

曾担任朝鲜国防委员会政策局局长的李善权，于2016年12月起担任朝鲜对韩宣传机构“祖国和平统一委员会”委员长，曾参与包括开城工业园区等事务谈判在内的朝韩外交、军事会谈。

【距冬奥剩一个月 朝能否搭上“末班车”？】

作为冬季项目的优势国家，近几年朝鲜在花样滑冰双人滑、短道速滑和越野滑雪项目都有不俗表现，并有望在平昌冬奥会的上述项目中争取奖牌。

目前，距离2月9日冬奥会开赛仅剩一个月时间。国际奥委会朝鲜籍委员张雄(Chang Ung)表示，朝鲜“可能参加”平昌冬奥会。另据媒体报道，他可能将前往瑞士，与国际奥委会商议朝鲜参与平昌冬奥会的可能性。

目前，各方正在就此积极努力，但有分析认为，朝鲜派团参加平昌冬奥之事，由于涉及制裁措施等复杂敏感问题，也将面临着朝方代表人选以及赴韩方式等细节磋商。

资料图：韩国总统文在寅。中新社记者 钟欣 摄

【韩方态度积极 文在寅邀朝方陆路赴韩】

对于朝鲜表示有意参加冬奥会，韩方态度积极。文在寅要求统一部和文化体育观光部尽快制定方案，并计划以“外卡”形式为错过报名时间的朝鲜运动员提供参赛机会。

文在寅还表示，朝鲜冬奥会代表团和朝鲜拉拉队可经由金刚山陆路或铁路入韩。此前朝鲜进入韩国参加国际重大体育赛事，均通过航班或邮轮来完成。如果该计划成行，这将是朝鲜体育代表团首次通过陆上路线赴韩参加国际赛事。

国际奥委会发言人曾对朝鲜有意参加平昌冬奥表示欢迎，并称将同平昌冬奥组委会、韩国政府和朝鲜奥委会紧密合作，促成朝鲜参奥。

【中方：支持朝韩积极举动】

就朝韩即将举行高级别会谈，中国外交部发言人陆慷在8日的例行记者会上表示，中方支持双方缓和关系的积极举动，希望国际社会给予支持。

陆慷称，作为朝鲜半岛的近邻，中方欢迎并支持朝韩双方近来缓和相互关系采取的积极举动，也希望国际社会所有有关各方都能对这一积极动向给予支持，并且能够共同努力，找到缓解紧张、增进互信、恢复对话协商的好办法。

陆慷表示，长期以来，中方为解决半岛问题作出不懈努力，始终发挥积极和建设性的作用。中方将继续密切关注半岛形势的发展，并继续积极做有关各方的工作，积极劝和促谈。(完)

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