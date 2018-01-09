创造人类历史之最（国际论坛）

中国特色社会主义在过去几十年里展现的宏伟发展、取得的卓越成绩，不亚于人类历史上最大的一次经济转型

中共十九大在西方被广泛报道，被视为全球性重要事件。这些报道普遍认为，中共十九大是2017年最重要的政治事件之一，标志着中国迈向世界舞台中央的新时刻。

对于西方大多数人来说，中国共产党仍然是一本未打开的书。尽管中国经济迅速崛起，但是西方国家对中国的刻板印象仍不可忽视。如果西方想要了解中国的快速发展及其原因，这种心态就必须改变，让位于更真实的了解和更深入的认识。

中共十九大再次展现了中国共产党充满变革的活力与能力，不断保持与时俱进的状态。这与西方现在绝大多数政党的情况形成鲜明对比。西方国家的长期论点是，多党制是民主的一大优势，能够防止政党僵化和停滞。然而事实上，中国共产党找到了使自己保持活力与年轻的方法，而西方的政党却越来越疏远其代表的人民。

中国共产党保持批评与自我批评的作风，不断反思和审视自我，这一点令人印象深刻。改革并没有止步于一时，而是成为不断坚持的事业。中国共产党领导层认识到，腐败将对党的前途和事业构成严重威胁，为此采取了强有力的行动，以根除这一破坏党同人民群众关系的病毒。目前，我想不到世界上还有其他国家有勇气和远见展开这样一场公开和持续的反腐败斗争，包括对高层腐败的打击。西方也存在长期腐败问题，但由于牵涉到一些最强大和最有特权的利益集团，很少有国家能够这样做。

中共十九大的一大亮点是可以看到中共领导层对党和人民的高度负责。十九大报告对中国共产党过去5年方方面面的工作成就作了详尽介绍，同时列出了今后的工作任务，包括到2035年、2050年的奋斗目标。中国共产党在治国理政中力求与全党和全民分享思想和观点。在中国，检验真理的标准一直是行动与成果，是做事而不是空谈。

鉴于中国过去几十年取得的卓越成绩，十九大报告提出中国特色社会主义进入新时代。这一判断基于中国的现实：综合国力不断增强，经济增长更加依靠创新和质量驱动，在国际舞台上不断展现大国担当和重要性。

1982年，邓小平在中国共产党第十二次全国代表大会上首次提出“建设有中国特色的社会主义”，代表着中国从高度集中的计划经济向社会主义市场经济的重大转变。自上世纪70年代起，这一直是世界上最重要的社会主义实践。

中共十九大重申“建设中国特色社会主义”，这是一个强有力的声明，即中国将继续致力于社会主义发展，促进下一阶段各方面事业的开展。中国已经取得的卓越成绩无疑增强了领导层对建设中国特色社会主义的信念。中国特色社会主义在过去几十年里展现的宏伟发展、取得的卓越成绩，不亚于人类历史上最大的一次经济转型。中国特色社会主义和新的改革在未来的进一步发展，值得我们共同期待。

（作者为英国剑桥大学政治与国际关系学院资深研究员）

《 人民日报 》（ 2018年01月09日 03 版）

(责编：白宇、常红)