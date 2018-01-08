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香港中盈科创集团7π献爱心慈善会举行

2018年01月08日10:15  来源：人民网
 

人民网讯 “香港中盈集团7π献爱心慈善会暨大健康产业高峰论坛”6日在京举行。会议期间香港中盈科创集团同江西上饶县慈善总会进行签约，并同中国科技大健康产业创新联盟进行签约并举行授牌仪式。

香港中盈科创集团董事长厉春伟指出，2018年中盈科创集团正式启动“爱心扶贫”事业，在上饶县设立了生产工厂，不仅解决了部分当地人民就业问题，也带动了当地GDP大幅度提高。为了使上饶县人民尽快实现美好生活的目标，香港中盈科创集团提出每卖出一盒7π营养餐，将捐出一元钱。

全国科技成果转化交易平台张慧茹主任表示，大健康产业是国家大力发展的产业，其发展需要像中盈科创这样的科技成果转化平台，在原材料产地、科研院所与企业之间架设桥梁，解决信息不对称问题，帮助健康微科技技术转化落地；同时用市场需求引领研发，增加研发工作的针对性和有效性，加速推动大健康产业发展。

会议期间香港中盈科创集团同江西上饶县慈善总会进行签约，并同中国科技大健康产业创新联盟进行签约并举行授牌仪式。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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