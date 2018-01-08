优客工场推出“优客讲堂” 双向互哺助力创业就业

人民网讯 1月5日，优客工场在京举办“高校创新创业论坛暨优客讲堂发布会”活动，正式发布其教育业务“优客讲堂”，优客工场创始人毛大庆任校长、新东方教育集团董事长俞敏洪任总顾问。

据介绍，优客讲堂将发挥优客工场在创新领域的经验积累，激活汇集在平台上的近十万名高质量初创企业创业者的资源优势，探索创业带动就业、就业促进创业的双向互哺机制，助力打造的高校与市场相结合的创新创业和就业服务体系。

九三学社中央常务副主席邵鸿指出，校企合作是推动高等教育与市场前沿紧密结合的重要方式，优客讲堂的成立，为加强校企合作提供了新的广阔平台。

毛大庆在发布会上表示，优客讲堂是优客工场从空间共享衍生出的在知识共享方向的尝试，更充分体现了优客工场作为国内最具代表性的创新领域服务平台的企业社会责任。优客讲堂将秉承为更多高校学子创业就业赋能的理念，依托优客工场全面的创业服务生态体系，筛选平台最优秀的头部创业者向高校输出来自创业一线的实战经验及行业资讯，同时进一步发挥优客工场入驻企业的价值，为高校学生提供实习实训及就业的机会。

俞敏洪说，大学生需要通过高校教育和实习经验来完成创业前准备，优客讲堂的创办将有助于协助大学生完成创业前教育，获得人品、工作能力和职场经验的全方位提高。

对于很多有创业梦想的大学生来说，受限于经验、资源和团队管理水平，直接创业可能并不是一个明智的选择。优客讲堂选择与国内高校、合作机构联手，深度探索青年人创业就业扶持工作。

“我们并不是盲目鼓励创业。而是通过让大学生全面认知创业，深度体验创业，理性认识创业，最终能做出对自己负责的选择，这才是我们的出发点。”优客讲堂执行校长、优客工场首席战略官张鹏说，“以此为初衷，我们将着力普及并深化创业前教育，在青年群体中弘扬宣传创业精神，为有梦想的青年人赋能，让学生找到适合自己发展的轨迹。”

据了解，优客讲堂已与首都经济贸易大学、中国人民大学、北京邮电大学、南开大学、宁夏大学等在内的十余家高校达成合作意向，共建创新创业教育课程体系。未来，优客讲堂将逐步发挥优客工场全球科技领域的渠道优势，持续导入更多跨界、多元化的创新领域优质资源，为高校学生的创新创业不断增加新元素。

(责编：杨牧、刘洁妍)