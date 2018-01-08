习近平会见法国总统马克龙

人民日报北京1月8日电（本报记者李伟红）国家主席习近平8日在钓鱼台国宾馆会见来华进行国事访问的法国总统马克龙。

冬日的钓鱼台沐浴在夕阳余晖中，幽雅清丽，分外静谧。两国元首在亲切友好的气氛中深入交谈。习近平指出，中法都是有着璀璨历史文化的国家。新年伊始，马克龙总统首次访问亚洲就来到中国，体现着你对中法关系的高度重视。法国是第一个同新中国正式建交的西方大国。1964年，毛泽东主席和戴高乐将军以超凡的政治远见，作出两国建交的历史性决定，不仅影响了当时的世界格局，也对今天世界发展有重要意义。新时代，我们要继续本着对历史负责的精神，坚持走正确的道路，迈向中法关系更加美好的未来。

习近平强调，当今世界存在很多不确定性，中方主张构建人类命运共同体，法方也持相似的理念。两国可以超越社会制度、发展阶段、文化传统差异，增进政治互信，充分挖掘合作潜力。中方愿继续本着合作共赢的原则，密切同法方各领域合作，加强“一带一路”框架下合作。中方重视同法方密切在重大国际问题上的沟通合作，共同努力促进世界稳定与繁荣。新时代中法关系大有作为。

马克龙表示，很高兴首次来华进行国事访问。法中友好历史悠久。我愿通过此访，同习近平主席就法中关系和重大国际问题上合作交换意见，加强两国互信，增进法中关系、欧中关系。“一带一路”倡议十分重要，法国愿积极参与。法方也愿同中方一道，为应对气候变化等国际社会面临的共同挑战作出贡献。我相信，在双方共同努力下，此访将成为法中关系新的里程碑。

习近平主席夫人彭丽媛，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪和马克龙总统夫人布丽吉特等参加会见。

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