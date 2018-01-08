外交部介绍东海海域船只碰撞事故搜救工作最新进展

新华社北京1月8日电（记者闫子敏）外交部发言人陆慷8日在介绍东海海域船只碰撞事故搜救工作最新进展时表示，当日上午10时30分，中方搜救船只在事故现场打捞起一具遗体，身份还在确认之中。
据了解，1月6日晚，一艘巴拿马籍油船与一艘中国香港散货船在长江口以东约160海里处发生碰撞。事故造成油船失火，散货船破损。
陆慷在8日举行的例行记者会上答问时表示，中国政府对这起海难事故高度重视，已经派出多艘搜救船只到现场进行搜救。尽管当地现在的海况和天气状况对搜救工作十分不利，但中国政府还是尽最大努力开展搜救工作。目前已救起部分船员，但仍有不少船员失联。
“同时中方也已派出清污船只赶往现场，防止发生次生灾害。目前事故原因还在调查中。”陆慷说，“我们感谢一些国家积极参与这起海难事故的搜救工作。”
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