原标题：法国总统马克龙访问陕西

新华社西安1月8日电（记者蔡馨逸）法国总统马克龙8日在陕西访问时表示，法国和中国友谊深厚，期待两国共同担当责任、贡献智慧，为创造世界灿烂的未来做出贡献。

应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙于1月8日至10日对中国进行国事访问，首站到访陕西。马克龙一行在陕期间参观了秦始皇帝陵博物院、大雁塔、化觉巷清真大寺，并在大明宫国家遗址公园发表演讲。

马克龙在演讲中表示，法国和中国有着灿烂的文化和悠久的友好交往史，两国在应对气候变化等重大议题上是彼此不可或缺的合作伙伴。希望法中两国在人工智能、新能源、航空航天、教育、文化等多领域展开合作，在增进两国人民了解互信的同时，携手迎接机遇与挑战，推动构建人类命运共同体，共创美好未来。

马克龙说，“一带一路”倡议有助于维护多边主义、推动世界多极化，法国将响应中国的邀请参与其中。

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