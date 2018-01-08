英媒：共享经济时代的赢家和输家

英国金融时报网８日报道称，我们正进入一个新时代：消费者更重视使用而非拥有，更重视体验而非资产。

谁还记得拆开一张新唱片的窸窣声、一辆新车的味道或者打开一套新居的大门时的激动之情？在我人生的不同时刻，每一个都代表着拥有的喜悦，那种拥有的感觉是实实在在的。

十几岁的孩子们对待物品的态度与成年人不同。他们更愿意成为Spotify和Netflix的付费会员，他们可以从浩大的在线音乐和视频目录中任意选择播放，而不是购买DVD或永久下载数量较少的曲目或视频。

流播放处于一种趋势的前沿，这种趋势将颠覆更多行业。科技集团正鼓励消费者重新思考他们对一切事物的态度，从教科书和礼服、到住房和交通。这些变化出现在多个领域。平台应用正把商品和服务（单车、闲置卧室甚至太阳能）的所有者与大量潜在用户连接在一起。传统上关注于销售商品的公司（包括服装零售商和汽车制造商）现在正探索会员制和租赁选项。

总而言之，这些服务的增多表明，我们正进入一个新时代：消费者更重视使用而非拥有，更重视体验而非资产。美国新出台的税改法案将极大地推动这一进程，因为它缩减了鼓励美国人拥有房屋的两项最大税收优惠，购房者只有头７５万美元房贷的利息能够享受税收扣除，州和地方的房产税抵扣最多不超过１万美元。如果没有了这两项优惠，居住在高房价、高税收地区的人很有可能决定继续租房。英国房价升至多数普通人无法承受的峰值水平，可能也会对英国部分地区产生类似影响。

这种变革是有先例的。多年前，很多公司就转向了轻资产模式：超市和专业服务机构将其门店和办公室出售然后回租；航空公司开始租借、而不是购买飞机；苹果等大型科技公司雇其他公司生产iPhone，最引人注目的是富士康。

对于最成功的公司而言，聚焦无形资产（例如知识产权）的决定是件好事。此举让它们得以在无需投资兴建工厂或聘用大量员工的情况下快速壮大。但对于那些小公司而言，缺乏实体资产让它们几乎无法在现金匮乏时以资产为抵押获取贷款，或通过出售资产筹措资金。当英国廉价航空公司君主航空去年１０月破产时，人们发现它的主要资产竟然是它在英国的降落时段。

“一旦企业实行轻资产模式，它们可以大大提高规模。但人们并没有真正考虑清楚轻资产对于消费者的含义，”伦敦帝国学院经济学教授、《没有资本的资本主义：无形经济的崛起》一书作者之一乔纳森·哈斯克尔表示， “消费者可以变得更灵活，但他们也不得不改变他们的生活方式。”

无论是对于消费者还是为消费者服务的企业来说，这都可能带来深远的影响。

(责编：朱欣(实习生)、常红)