中斯友谊2018年特别运动会在科伦坡举办

新华网科伦坡1月8日电（记者 朱瑞卿）位于斯里兰卡首都科伦坡的圣约瑟夫学院6日热闹非凡，学院各个运动场中不时传来激烈的呐喊加油声，700余名中斯运动员共聚这里参加中斯友谊2018年特别运动会。

运动会当天早上8点正式开幕，斯里兰卡给排水局主席安萨尔、斯里兰卡公路局主席N.R.苏里亚拉奇、中国驻斯里兰卡大使馆经商参处参赞杨作源，以及这次运动会主办单位中国航空技术进出口总公司驻斯总代表庄力舟、中航国际工程兰卡分公司常务副总赵海龙共同出席了开幕仪式。

斯里兰卡公路局主席N.R.苏里亚拉奇表示，感谢中国为斯里兰卡带来了基础设施的发展建设，此次运动会的举办有利于促进两国人民友谊，期待未来中斯之间举办更多这样的活动。

参加此次运动会的还有中铁一院、中建三局等在斯中资企业员工，及斯政府部门工作人员共700余人。

1月6日，中斯友谊2018年特别运动会在斯里兰卡首都科伦坡的圣约瑟夫学院成功举办。新华网发

经过一天的激烈角逐，在羽毛球、篮球、排球、乒乓球、田径、拔河，以及斯里兰卡传统运动板球等七大项比赛中，共决出36组获胜个人和团队。

运动会最后，嘉宾为各项比赛优胜者颁奖，并合影留念，现场响起了热烈的掌声。台上台下一片欢腾，本次运动会完美落幕。

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