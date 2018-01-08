中国第14批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队栽种和平树起航新征程

新华网喀土穆1月8日电(记者马意翀 张康) 新年伊始，中国第14批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队官兵在联非达团超级营地组织“栽种和平心愿，起航2018”庆新年活动，为未来一年遂行维和使命祈愿，也为达尔富尔任务区人民祈福。

尽管苏丹达尔富尔地区狂风肆虐、黄沙漫天，官兵还是忍着狂沙打脸，种下了包括辣木树在内的五棵树苗，并精心培土浇水，为小树苗架上了支撑杆，防止被狂风拔起。

据悉，辣木树被称为“奇迹之树”，它较易栽培，能在贫瘠的土地上、恶劣的气候中生长，叶、花、嫩豆荚、辣木籽均可食用，是联合国为解决非洲食品缺乏设立的援助项目。树苗栽好后，官兵代表还为小树系上一条条祈愿卡，希望在新的一年里，自己的和平心愿能随着小树的生长在非洲大地上生根发芽、枝繁叶茂。

幸福需要奋斗，和平也需要奋斗。维和分队大队长毕宪波借机勉励官兵，种下寄望和平心愿之树，就是希望在接下来的一年里，能以自己的智慧才干和辛劳汗水，为达尔富尔地区的和平建设继续贡献一份力量。

虽然第二梯队官兵来到任务区时间不长，但很快便融入了超级营地的大家庭里。入营第三天，便收到孟加拉国维和部队协助维修车辆的请求，第二梯队官兵欣然答应，很快便完成任务，赢得了对方称赞。有一次，驾驶员胡文书在取水途中遇到一名冈比亚维和警察的求救，原来是他的车辆左前轮爆胎，无法行驶，胡文书二话不说帮他换上了备用轮胎，冈比亚警察向他竖起了大拇指。

“每一名同志都是一面旗帜，都代表了中国军人的形象。”维和分队政委魏茂刚表示，在成立之初，他们便立下忠实履行使命、维护世界和平的铮铮誓言，现在来到任务区，便是践行誓言的时候，身处新时代，站在新起点，他们一定会以一流的标准、一流的干劲打造中国名片，续写新的辉煌。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)