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以色列禁止20个持敌对立场的外国组织入境

2018年01月08日13:31  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 以色列政府7日发表报告称，因为对以色列采取敌对立场，将20个外国组织列入了黑名单——禁止进入以色列。

半岛电视台今天凌晨称，2017年，以色列议会通过一项法律：禁止抵制以色列者入境。以色列政府7日正式公布被禁止入境组织的名单就是根据这一法律作出的。报道引用以色列安全部长吉拉德办公室的声明说，“我们要从防守转为进攻，要让那些支持抵制以色列的人和组织知道，以色列政府将坚决反抗，不允许他们进入我们的领土伤害我们国民。”

以色列安全部的声明还指出，“抵制是对以色列的战略威胁。”以色列总统鲁文.里夫林也称，“抵制以色列不会给中东和平进程带来任何好处。”

报道称，被以色列列入黑名单的有：法国-巴勒斯坦团结协会，支持巴勒斯坦BDS运动的法国、意大利、智利和南非分部，爱尔兰团结运动，瑞典巴勒斯坦团结协会，总部在伦敦的巴勒斯坦团结运动，挪威-巴勒斯坦协会等。在美国，有6个组织也被列入黑名单，其中有：美国朋友服务委员会、美国穆斯林组织、犹太人和平之声等。（安国章）

(责编：杨牧、常红)
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