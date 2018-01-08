连续恐袭 “伊斯兰国”加速转战阿富汗？

新年伊始，阿富汗首都喀布尔却被恐袭阴霾所笼罩。在过去不到一个月的时间里，极端组织“伊斯兰国”连续在该市制造４起血腥袭击，导致上百人死伤。

分析人士认为，这一系列血案可能是“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚战场败退后发起的报复行为，同时也说明该组织在阿富汗境内日趋活跃，或将对地区安全形势造成更大威胁。

安全亮起红灯

去年年底以来，一些国际安全机构多次向在喀布尔的外国公民发出安全提醒，当地安全部门也加强了戒备，但一次次悲剧还是让喀布尔安全形势亮起红灯。

２０１７年１２月１８日，阿富汗国家安全局培训中心遭“伊斯兰国”武装人员袭击；２５日，该组织在喀布尔市区制造一起爆炸，致５人死亡；三天后，该组织又于２８日袭击了位于喀布尔西部的阿富汗之声新闻通讯社办公地点，造成至少４１人死亡、８４人受伤。

最近一起袭击则发生在今年１月４日晚，一名自杀式袭击者在喀布尔的一个集会上引爆身上爆炸装置，造成至少２０人死亡、３０人受伤。

记者在遇袭地点附件一个医院看到院方贴出的长长的死伤人员名单。不时有从各地赶来的民众急切打探着亲人的消息，一些人则失声痛哭。

《阿富汗展望日报》６日报道称，近两个月来，各类恐袭已造成喀布尔至少８０人身亡、１３０人受伤。

为何盯上阿富汗

１月４日袭击发生后，阿富汗总统阿什拉夫·加尼和前总统卡尔扎伊等人纷纷发表声明表示强烈谴责。５日，联合国安理会就喀布尔发生的恐袭事件发表声明重申，任何形式的恐怖主义都是对国际和平与安全的最严重威胁。安理会呼吁国际社会尽全力遏制恐怖主义活动。

喀布尔为何近来频繁遭袭？阿富汗政治分析人士穆赫塔尔认为，主要有三点原因：

首先，阿富汗长期战乱，自身安全保障能力有限，给极端组织以可乘之机。随着“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚战场败退，该组织正着手把阿富汗打造成主要根据地之一。有迹象表明其部分武装人员正在朝阿富汗境内转移，并不断渗透进入喀布尔等主要城市。

其次，喀布尔有为数不少的政府机关、国际机构和外国驻军等，正是“伊斯兰国”青睐的袭击目标。该组织为了制造紧张气氛，挑起社会矛盾，甚至不放过当地清真寺和媒体机构，手段极为恶劣。

第三，“伊斯兰国”一直企图在阿东部和北部地区建立基地，以便长期据守。近年来，它与阿富汗安全部队以及塔利班武装发生交火的消息屡见不鲜。而近期连续发生的袭击事件是该组织在阿境内长期发展的“必然恶果”。

国际社会应警惕

《喀布尔时报》编辑、政治分析人士法图巴里５日对新华社记者表示，“伊斯兰国”将阿富汗视为继伊拉克、叙利亚之后的主要阵地之一，接连发生的袭击事件必须引起阿富汗当局和国际社会的警惕。

法图巴里说，从内部看，阿富汗经济发展缓慢、安全局势动荡、贫困失业等社会问题尖锐，这为恐怖势力的滋生提供了土壤；从外部看，“伊斯兰国”背景复杂，幕后或有其他外部势力提供武器、资金等支持，其在阿境内既有外籍武装人员，也在不断招募当地人，已成为阿富汗及周围地区的主要安全威胁之一。

据阿富汗黎明电视台统计，“伊斯兰国”２０１７年在阿境内发动至少１５次自杀式袭击，其中喀布尔、东部的楠格哈尔省以及西部的赫拉特省是恐袭“重灾区”。

有消息人士向新华社记者证实，“伊斯兰国”目前已控制朱兹詹省境内杜尔扎卜和胡什泰帕两个地区，以及楠格哈尔省胡吉亚尼地区的大部分地方，造成当地上万个家庭被迫逃离家乡。

据“今日俄罗斯”电视台报道，目前阿境内有超过１万名“伊斯兰国”武装人员，其中包括从伊拉克和叙利亚转移过来的成员。

“今日俄罗斯”援引俄外交部官员扎米尔·卡布洛夫的话称，“伊斯兰国”还试图向阿富汗以外地区扩张势力，这是对中亚地区的“明显安全威胁”。（记者代贺 蒋超）

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