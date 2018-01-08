德国商学界看好中国经济高质量发展前景

新华社柏林分社１月７日电（记者乔继红）随着中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，德国商界高管、机构学者以及媒体均对中国经济发展前景及其外溢效应予以高度关注。

西门子公司首席执行官乔·克泽尔日前接受新华社记者采访时说，中国经济增长速度高且稳定，中国正在推行的供给侧结构性改革给经济增长提供了新动力，中国在自动化、人工智能等高端制造业领域让西门子等企业看到了巨大机遇。

他说，中国提出的“一带一路”倡议为中国和世界经济带来新活力，也给西门子这样的跨国企业带来更大发展空间。另外，中国在全球经济事务中的作用越来越大，尤其在全球化和自由贸易领域发挥越来越大的引领作用。

他认为，中国是西门子的绝佳投资地。２０１７年，西门子在中国的总营业收入为７２亿欧元（１美元约合０．８３欧元），拥有员工超过３．２万人。目前中国已成为西门子在海外的第二大营收来源国。

西门子公司首席技术官博乐仁表示，数字化转型对中国经济发展产生了深远影响，“中国制造２０２５”和“一带一路”倡议的提出，都将加强数字化创新在产业升级中的作用。

他说，中国最新出台的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（２０１８－２０２０年）》显示，智能化是中国制造业转型升级的主攻方向。他相信，人工智能将在中国快速崛起，将给相关行业和企业创造巨大成长空间。

对于中国经济增长和结构改革，德国基尔世界经济研究所预测中心主任施蒂凡·库斯认为，中国经济体量大，增长稳健，对世界经济增长的贡献很大。中国决策者对于稳定经济增长所做的努力对于世界经济意义重大。

库斯对中国经济增长保持信心，认为中国金融系统稳定，经济还将有很大增长空间，未来两年将依然保持较高增速。他认为，中国经济的结构性改革已取得成效，未来需要继续推进。

德国《商报》日前也发表题为《中国２０１８年将维持经济增长目标不变》的文章，文章援引专家观点说，２０１８年中国经济不会出现重大风险，仍将保持６．５％的增速，而且增长质量将更高。

德国《世界报》和《每日镜报》都发表文章认为，中国经济未来还将保持较高速度增长，但需警惕国企和地方政府债务问题等风险因素。

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