以色列称哈马斯去年大幅增加对以火箭弹袭击

新华社耶路撒冷１月７日电（记者陈文仙 杜震）以色列国防军７日发布公报，指责巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在过去一年时间里向以色列发动的火箭弹袭击较过去两年大幅增加。

记者７日从以色列国防军获悉，据以方统计，２０１７年全年共有３５枚火箭弹从加沙地带向以色列发射，几乎相当于２０１６年和２０１５年的总和。

公报说，为了报复来自加沙地带的火箭弹攻击，２０１７年以色列国防军轰炸了加沙地带的５９个军事目标，包括观察哨所、武器生产点、火箭弹发射和训练军事基地等。

统计数据还显示，去年约旦河西岸共发生９９起袭击事件，远低于２０１６年的２６９起和２０１５年的２２６起。２０１７年共有２０名以色列人在袭击事件中丧生、１６９人受伤。

目前暂没有来自巴勒斯坦方面关于双方冲突造成人员伤亡的统计数据。

哈马斯成立于１９８７年，一直拒绝承认以色列，认为“武装抵抗占领”是其“合法权利”。美国和以色列视其为恐怖组织。

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