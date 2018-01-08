德土外长会晤寻求缓和双边关系

新华社柏林1月6日电 （记者任珂、袁帅）德国外长加布里尔6日在德国西部戈斯拉尔会见了土耳其外长恰武什奥卢，双方表示希望通过对话解决分歧。这是德土两国为缓和双边关系所做的又一次努力。

恰武什奥卢在双方举行的联合记者会上说，德土双方同意并希望通过对话解决当前的紧张关系和分歧。他还表示，土耳其愿再次加入欧盟关税联盟。

加布里尔在记者会上宣布恢复德土联合经济委员会，该委员会在两国关系恶化后停止运作。加布里尔还表示双方将尽最大努力，为未来找到更多共同点。

2016年7月土耳其发生未遂军事政变，土耳其政府随后开展肃清政变支持者的行动。欧盟指责土耳其政府以办案为名进行大规模“清洗”。2016年12月，欧盟成员国一致同意暂停土耳其加入欧盟的谈判。

德国政府对土方的批评声音尤为激烈。土耳其政府则指责德方庇护政变支持者，并逮捕数名在土耳其的德国公民，包括记者和人权活动人士。两国还大打口水战，双边关系严重恶化。

2017年11月5日，恰武什奥卢在土耳其安塔利亚会晤了加布里尔，双方谈及棘手话题和相互的期待，并就加深双边对话达成了一致。

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 21 版）

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