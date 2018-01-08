中法关系有望迈上新台阶

法国总统马克龙

成都国际金融中心与巴黎圣日尔曼－代普雷委员会近日共同启动名为“熊猫行动”的文化交流活动。图为法国当代艺术家里夏尔·奥尔林斯基创作的红色熊猫雕塑。新华社记者 张 曼摄

据法新社报道，中国外交部发言人陆慷1月2日宣布，法国总统马克龙将于1月8日至10日对中国进行国事访问。这将是马克龙首次对中国进行国事访问，也是中国共产党第十九次全国代表大会以来首位访问中国的欧盟国家领导人。这位年轻的领导人在近日的一场讲话中，呼唤一个更加强大的欧洲来“面对中国”。

美国《外交学者》杂志分析称，对有志于在国际舞台上扮演全球性角色的法国来说，中国看起来是一个正确的合作伙伴，毕竟这是一个对于重大决策拥有否决权的联合国安理会常任理事国，并且中国是世界第二大经济体，其“一带一路”项目提供了无限的机会。

英国《金融时报》称，此次访问双边可能触及的议题包括气候、经贸等。

马克龙重视此次访华，可能有几方面的考量。首先是法国希望密切与中国的经贸合作。2009年欧债危机以后，法国经济遭受的打击较大，近几年的经济增长一直落后于欧盟的平均水平，贸易更是它的薄弱环节。因此，在贸易方面，法国希望在增加中法贸易总量的同时，中国能扩大进口，来解决法国“贸易不平衡”的问题；在投资方面，它希望中国的投资可以更稳定、透明，并照顾到“法国和欧洲的经济安全”。

第二，法方强调马克龙此访不仅仅是代表法国，更是代表欧洲。马克龙想借这次访问来强调法国在欧盟内部的核心地位，也强调法国代表欧盟的整体利益，中法双方的一些合作和对话应该上升到中欧层面。

第三，马克龙上台以后，积极寻求在大国关系和全球治理方面发挥作用，在这些问题上中法有很多合作的空间。法国经济和财政部长勒梅尔之前提出的中欧俄贸易主干道构想，就可以体现马克龙目前大国外交的一个思路。通过与中国和俄罗斯增进贸易往来，一方面可以减少特朗普的“美国优先”政策和英国脱欧为法国带来的不确定性；另一方面希望通过经济合作试图缓和法俄关系，同时也希望搭上“一带一路”的快车，使欧洲和法国的经济能够持续复苏。

从中国外交部的表态上来看，此次访问期间中法双方商谈的内容主要有两个方面，一是提升中法之间政治和战略互信，二是推进务实合作。要提升政治和战略互信，中法双方应该对各自目前的政治议程和发展目标，有更好的认识和对接。马克龙要把他的一些政治主张对中方做更详尽全面的解释，中方也可以向他传达中共十九大之后中国发展中欧关系的基本立场。在推进务实合作方面，之前中法之间的经贸合作主要集中在高铁、核能和航空航天三个领域。但这已经不足以支撑目前中法的经贸合作，中法双方必须得找到更多的合作领域，并且把这些领域的具体成果做实。

此次马克龙访华如果进程顺利，可能会取得几方面的成果。首先是双方对于中法关系进行重新定位，十九大以后的中国，和开启了马克龙改革以后的法国，双方需要搞清楚对方想要做什么和能做什么。第二是双方可以进行发展战略的对接，例如，中国的“一带一路”倡议和法国的中欧俄贸易主干道、“中国制造2025”和法国的“未来工业”计划等等，在具体的政策层面进行对接。第三是双方要完成现有的经贸合作重点和未来的经贸合作的重点之间的衔接，尤其是中法双方要共同反对保护主义。还有一点是增强人文交流，增强彼此的认同感。

德国目前陷入了政治困境，而法国则越来越多地呈现出想要主导欧洲一体化的趋势。此次中法双方如果能在一些分歧上达成共识，我相信之后马克龙会积极地在欧盟层面去推动这些共识。这对中欧关系毫无疑问会有促进作用。

（张晓晓采访整理）

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