2018年1月2日，据《欧洲时报》报道，十年前，《欧洲时报》推出过一次特别系列：欧洲华商风起云涌建商城。这篇报道见证了欧洲华人商城的兴盛时期：从欧洲北部的英国、瑞典到最南端的西班牙、意大利，整个欧洲都掀起了一股兴办中国商城的热潮；在法国，位于巴黎北郊的大型批发商业中心的商城一个接一个，俨然形成了欧洲最大华人商圈；在德国，共有中国商城20多家，特别是柏林、法兰克福等城市，还出现多家中国商城并存的局面。

十年过去了，经历了几次经济危机的华人商城，今天怎么样了呢？

在法国巴黎时尚中心，除了自有品牌，还有创业理念，升级空间。恒通集团董事局总裁胡奇业说，时尚中心是华人商城多年发展的一个“结晶”，它的建成和运营有其独特的意义，商城的发展带动了周边产业，创造更多的就业机会。

胡奇业说，他们对入驻商家进行了严格的筛选，抬高了门槛。商家除了要有实力，还要有品牌，有潜力。其实，这也是一次洗牌，是一个优胜劣汰的过程，同时，也倒逼华商对自己的产业进行转型和升级。“华商的年轻化，是我最感到自豪的。”胡奇业说，“‘华二代’开始走向前台，300个入驻商家中，大多数‘老板’平均年龄都在25岁左右，他们大都受过高等教育，熟悉欧洲文化、法律，更加重视品牌，重视开发自己的产品。从‘走量’到‘品牌’，这是一个飞跃。”

新一代的华商更加注重宣传自己的品牌，这些都是搭建网络平台的基础。胡奇业说，我们要打造一艘“华商旗舰”。

法国忠兴集团董事长吴忠说，老华商不仅要向年轻一代学习，更应多看看中国国内的先进企业，积极开展跨界学习。此外，主要依靠贸易及服务业起家的华商还应着重考虑如何有效地与资本市场对接。老一代华商在转型大趋势面前，要扬长避短，务实进取，这样，华人的事业才会在新时代水涨船高，实现更大的发展。

在2018年法国及欧洲经济回暖的良好形势下，相信华商将从新起点站上新高度。

（据中国侨网）

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