英国新增23所高校放宽留学生签证

新华社伦敦电 （记者张代蕾）英国内政部日前宣布，在现有4所大学基础上新增23所大学，简化其国际学生申请研究生签证流程，同时延长他们毕业后的签证有效期。

根据这项政策，在2018到2019学年期间就读上述27所英国高等院校研究生学位课程，且课程时长不超过13个月的学生，可由校方负责签证审查，并能获得比就读课程时长多6个月的签证。这一做法不仅简化了国际学生就读英国高校研究生的申请程序，而且为其毕业后就地找工作提供了时间便利。

从2016年开始，英国剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、巴斯大学等4所高校率先试行留学生签证放宽政策。如今，跟进的23所高校包括爱丁堡大学、格拉斯哥大学、卡迪夫大学、贝尔法斯特女王大学、曼彻斯特大学、南安普敦大学等，覆盖英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区。

英国内政部负责移民事务的国务大臣布兰登·刘易斯说，英国是全球第二大留学目的国。自2010年以来赴英留学生人数增加了24％。放宽留学签证“有助于保持英国知名高校在国际上的竞争力”。

2012年以来，英国收紧针对留学生和移民的签证政策，并取消了留学生毕业后仍可在英国居住两年的签证政策。

舆论认为，出于对英国“脱欧”后发展前景的担忧，英国政府有意采取更加灵活和公平的签证政策，吸引国际优秀人才留在英国就业，以刺激当地的经济发展。

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