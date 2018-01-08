留学日本：时刻铭记为何出发（留学记）

许黛如

2017年10月，我参加了日本法政大学（硕士）的日本文学专业考试。接受面试时，考官问我：“为什么来日本留学”？事实上，这个问题在我到日本的这一年多，已被问过无数次。我留学的初衷是学习日本文学，希望将来能为中日文化交流贡献力量。刚到东京，我很迷茫，中途险些“误入歧途”——考取相对容易通过的专业。但最终还是从心出发，选择了心心念念的文学专业。

在日本读研究生分为两种模式：读语言学校和提前申请大学院。我的经验是读1至2年语言学校比较稳妥，尤其对于没有语言基础的学生来说更为必要。否则语言不能适应，无论是打工、交朋友还是申请学校，都寸步难行。如果不能适应环境，就很容易变得孤僻、内向，甚至抑郁。我也遇到了不读语言提前申请硕士旁听生的中国朋友，但因为没有过渡期，无法适应语言以及环境，每天上课压力倍增，和教授对话紧张到出冷汗，每天回到家需要花比别人多几倍的精力来复习课堂上的资料。

独在异乡留学，面临众多挑战，除了语言关，最重要的是注意自身安全。日本是个规则清晰的国家，民众大多礼貌友好，但一定要注意尊重他们的文化和习惯。因为在北京读大学且生活多年，同为国际化大都市，所以刚到东京时我并没有太大违和感。东京这座城市给我的感觉是多元化、繁华忙碌且生机勃勃，这正是我选择在东京读研的理由。

留学并不如想象中梦幻美好，学业压力大、交友机会少，尤其是准备考试期间，既担心考不过对不起父母的血汗钱，又担心自己的努力付之流水。挑灯夜战、头晕眼花、头发大把大把地掉，我们开玩笑时经常说“今天你的头发又掉了多少”？每天醒来都觉得自己距离秃头又进了一步。最可怕的是孤独感，回家倍感冷清，又没有时间和金钱去排解，偶尔聚餐吃顿火锅，就感觉是无与伦比的幸福了。

最累的是勤工俭学，在便利店收银、在药妆店当翻译、在居酒屋当服务生等，时薪约等于60元人民币。但我觉得打工是非常重要的生活调味剂，可以接触到不同年龄、不同国家的人，了解他们的文化与生活习惯。但要谨记的是，留学生被允许的打工时间是一周28小时，如果超出就可能被遣返。如果足够努力的话，靠自己打工的收入基本上能满足吃饭、房租、交通等开销。

经过一年多的适应，一切都稳定下来了，我对未来的硕士生活也充满期待。闲暇时，我会到东京之外的地方旅行，在微博上发照片、见闻等，给更多计划来日本留学的人看。在周末，我也会抽空去听音乐会、看艺术展，参加一些留学生文化活动、做义工等。

离开了父母的庇护、朋友的关怀，身处异国，我仍“时刻铭记自己为何而出发”，这是我最想告诉每一个即将出国留学小伙伴的话。

（寄自日本）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)