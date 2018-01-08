中国正崛起为全球航空新枢纽

国际航空运输协会的数据显示，2017年全球航空业旅客总量为40.8亿人次，比上年增长7%。其中，以中国为首的亚太市场是今年乘客增长最强劲的地区，增长率为10%。中国目前是仅次于美国的第二大航空市场，尽管去年中国4.88亿的客运量，与美国的8.23亿还有差距，但是这种差距正在快速缩小。

中国航空业的繁荣也体现在机场规模上。北京首都国际机场因2008年北京奥运会进行了扩建。如今，它已是世界旅客吞吐量第二大机场，仅次于美国亚特兰大机场。

而在全球航空公司的座位公里数榜单上，美国三大航空公司仍占据前三位置，阿联酋航空列第四。中国南方航空已上升到第六，东方航空列第10，中国国际航空公司则排名第12名。

——瑞士《新苏黎世报》2018年1月2日报道

中国零售店快速掀起无人化大潮

在中国，随着手机支付的普及，无需店员的零售店相继开业。中国无人零售店普及的背景是，实体零售店受到电商挤压，正面临顾客减少的困境，又因房租和人工费上涨，盈利日渐困难。

零售店的无人化浪潮正在波及全世界。与美日的电商巨头相比，中国在技术等方面并不占优势，但在实用化方面领先一步。中国消费者在购物时追求便利的趋势突出，同时对于网上支付的抵触感也很低。因此，中国无人零售店今后的发展速度或将超过日本和欧美。

中国中商产业研究院的调查和预测显示，2017年中国无人零售店的市场规模为100亿元，但预计5年后（将扩大至9500亿元。不过，无人便利店的普及仍面临技术层面的难题。有调查显示，在对无人便利店表示不满意的受访者中，83%的人表示“商品数量较少，难以找到想买的商品”。

——日本《日本经济新闻》2018年1月2日报道

中国探月使命新年将有新创举

2018年，月球探索领域或将出现新的世界领军者。按照计划，中国将实现其他太空超级大国从未有过的壮举：在月球背面着陆。

2018年中国将开展两次发射任务。这也是中国第四次执行以“嫦娥”命名的一系列探月使命。嫦娥四号计划在2018年6月发射，这将是一颗距离月球背面6万余公里的中继卫星，它将为地球与月球背面之间提供通信联系。通信一旦建立，中国就将向月球背面发射着陆器和巡视器。

截至目前，任何国家的探测器都从未在月球背面着陆。此举能获得巨大科技回报。太空分析师、《太空中的中国：伟大跃升》一书作者布莱恩·哈维说：“中国人的使命极具技术难度。”“如今并非只有中国正计划实施探月项目”，哈维说，“但中国的探月计划最先进，且有理由相信，中国将在本世纪30年代初期把宇航员送到（月球）表面。”

——英国《卫报》2017年12月31日报道

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)