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一中国女子在印尼巴厘岛遇害 中领馆敦促警方缉凶

2018年01月08日07:59  来源：中国新闻网
 
一中国女子在印尼巴厘岛遇害 中领馆敦促警方缉凶

中新社印度尼西亚登巴萨1月7日电  一名在印尼巴厘岛居住的中国公民4日凌晨在巴东(Badung)县住所内遇害身亡。中国驻印尼登巴萨总领馆已敦促巴厘省警方尽快查明案件真相，缉拿凶手。

据印尼巴厘岛报纸《巴厘邮报》报道：遇害者为来自中国内蒙古的51岁女子武雅丽，其在巴厘岛居住已4个月，经营房地产业务。

据巴东县警长Yudith Satrya Hananta介绍，死者与其女儿、女婿、外孙以及佣人同住在位于Mengwi镇Cemagi乡Villa Ombak住宅区的住所。4日凌晨3时，死者31岁的女儿听到住在二楼母亲的叫喊声后匆匆上楼，发现死者已倒在血迹斑斑的房前大厅里。该警长称死者身上被多处刺伤，其中左胸部的刺伤为致命伤。当地警方初步断定案件为入室抢劫杀人，凶手在逃。

另据中国驻登巴萨总领馆消息，该馆接报后立即派员赴巴厘省警署了解情况，敦促警方尽快查明案件真相，缉拿凶手。巴厘警方表示，目前正积极调查，案件调查相关进展将及时通报中方。

该馆提醒领区内中国公民提高安全意识，加强安全防范，遇到危险及时报警并与该馆联系。

(责编：樊海旭、常红)
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