美加极寒天气继续 皮肤在户外裸露10分钟就能冻伤 

综合报道，美国和加拿大东岸继几天前的“炸弹气旋”后，周末再遭北极冷锋笼罩，多个城市气温降到历来最低点。暴风雪导致交通大瘫痪，纽约最繁忙的肯尼迪国际机场几乎停摆，全美有3400多趟出入境航班延误。

报道称，在加拿大，气象局预测，安大略省和魁北克省的气温将接近零下50摄氏度。美国东岸各地的气温则可能低至零下45摄氏度。当局警告，皮肤只要裸露在冷天中约10分钟，就会被冻伤。

美加东岸4日遭猛烈的暴风雪侵袭，也就是所谓的“炸弹气旋”。媒体报道，从得克萨斯州到威斯康辛州，有至少19人在暴风雪中丧命；航空交通大乱，许多航班被迫取消。

到了6日，仍有至少3420趟进出美国的航班延误，当中纽约肯尼迪机场和南卡罗来纳州的查尔斯顿机场的情况最严重。

管理纽约地区机场的港务局当天傍晚宣布，将限制航班在肯尼迪机场降落，包括定期航班。该局说，暴风雪后有大量航班飞抵，加上一些设备受损，使为飞机和乘客安排登机口的工作滞后。

航班追踪网站Flightradar24说，有至少12趟国际航班等了二至四小时才有登机口让乘客下飞机。乘客申诉受困飞机上数小时，下机后又等了很长的时间才领到行李。

多趟跨大西洋航班干脆放弃降落肯尼迪机场。从莫斯科起飞的俄罗斯航空航班就在冰岛上空决定“掉头”。从伦敦起飞的挪威航空班机则改在曼哈顿以北112公里外的斯图尔特国际机场降落。日本航空一架来自东京的班机也改在波士顿降落。

气象人员称，极寒天气会延续到本周初期，中部地区如堪萨斯州和田纳西州将降冰雨，到时马路结冰交通事故将会大增。

加拿大东部也在过去两周遭遇了极寒天气。多伦多机场的多趟航班延误和取消，魁北克沿岸地带的多个社区遭遇水灾。

加拿大气象局警告：“裸露在外的肌肤数分钟内就会生冻疮。”当局敦促驾车人士在车内准备紧急物资，以备不时之需。

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