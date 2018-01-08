阿富汗东部上万户家庭因局势动荡被迫转移

新华社喀布尔1月7日电(记者代贺 蒋超)据阿富汗媒体7日报道，阿东部楠格哈尔省在过去一年有1.5万多户家庭因局势动荡被迫向其他地区转移。

阿富汗帕杰瓦克通讯社当天报道说，在这些背井离乡的家庭中，约60%来自楠格哈尔省胡吉亚尼地区。

据报道，持续动荡的局势还造成楠格哈尔省境内有超过10万名流离失所者。其中，按照国际移民组织的统计，仅胡吉亚尼地区就有约5万名流离失所者。

随着冬季严寒的到来，被迫转移的家庭和流离失所者急需人道主义援助物资。同时，他们还希望阿政府能够尽快采取行动，改善楠格哈尔省安全局势，使他们可以早日重返家园。

报道说，造成大量家庭背井离乡和人员流离失所的重要原因是，极端组织“伊斯兰国”与塔利班武装在过去一年持续爆发武装冲突。

消息人士告诉新华社记者，胡吉亚尼地区大部分目前已在“伊斯兰国”控制之下，此外，楠格哈尔省的科特、哈斯卡米纳、拉尔布尔等多个地区在过去一年也不同程度遭到该组织渗透。阿富汗安全部门在上述地区既要与塔利班作战，还要面对“伊斯兰国”的威胁，安全形势不容乐观。

楠格哈尔省政府发言人阿陶拉·霍吉亚尼日前也对媒体证实，该省确实有为数不少的家庭因战乱被迫向其他地区转移，同时对这些家庭的援助不足。霍吉亚尼说，恢复胡吉亚尼等地区的安全稳定不可能很快完成，但安全部门已在当地展开军事行动。

楠格哈尔省是阿富汗境内武装分子活动最为猖獗的省份之一。尽管阿军方对“伊斯兰国”目标已多次进行清剿，但该组织在当地仍然活跃。

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