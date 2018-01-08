英首相或于8日宣布改组内阁 多名阁僚将“换岗”

据外媒报道，英国首相特雷莎·梅或将在1月8日宣布改组内阁。据预计，多名内阁成员将在此次改组中离开内阁或更换工作岗位。不过，外交、财政、内政和脱“脱欧”事务部长将得以留任。

据报道，特蕾莎·梅此次改组内阁是为了把年轻女性和非白人议员引进内阁，以试图争取在去年大选中没有投票给保守党的选民支持。

预计特雷莎·梅也将宣布新的政府首席部长人选。此职位等同于特雷莎·梅的副手。原任首席部长兼内阁办公厅部长格林因发表误导性言论，在上个月被迫辞职。

特雷莎·梅在2016年年中英国举行“脱欧”公投后出任首相。她去年提前解散议会举行大选，希望在“脱欧”谈判中获得选民的强有力的支持，不料事与愿违，她所领导的保守党反而失去了在议会中的多数席位。

最近的民调显示，保守党与主要反对党工党的支持率不相上下。保守党内部也出现分裂，党内对英国在2019年正式“脱欧”后，英国与欧盟应该维持怎样的关系，意见分歧。

目前，英国的外交、财政、内政和“脱欧”事务部目前分别由约翰逊、哈蒙德、拉德和戴维斯领导。

报道称，预料将离开内阁或更换工作岗位的内阁成员包括：保守党主席麦克洛克林(Paul McLoughlin)、教育部长葛林宁(Justine Greening)、商业部长克拉克(Greg Clark)和下议院保守党领袖利德索姆(Andrea Leadsom)。

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