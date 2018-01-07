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拉脱维亚加入欧盟后人口减少近二成

2018年01月07日15:20  来源：新华网
 

联合国数据显示，自从拉脱维亚２００４年加入欧盟以来，该国减少了近五分之一的人口，其中大部分前往英国、爱尔兰、德国等更繁荣的欧盟国家找工作。

根据日前公布的一份报告，２０００年拉脱维亚的人口约为２３８万，而到２０１８年初已减少至１９５万。联合国的数据显示，拉脱维亚加入欧盟以来已经失去了１８％的人口。

拉脱维亚的人口流失问题在靠近俄罗斯边境的农村地区最为突出，如拉特加尔等地，那里的人均收入仅为拉脱维亚其他地区的一半。

此外，还有一些年轻人前往首都里加寻找机会，使得里加的人口呈现小幅增长，但更多人还是选择出国找工作。

拉脱维亚政府表示，经济移民并非人口减少的唯一原因，低生育率和高死亡率也是导致人口减少的重要因素。

专家指出，人口过快减少已成为制约拉脱维亚发展的一个严重问题。

(责编：郭昕璇(实习生)、曹昆)
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