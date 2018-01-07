英议员提议征“拿铁税” 星巴克先行收费

据报道，英国议会环境审查委员会的多名成员日前建议政府，向使用一次性纸杯的消费者征税，以便纸杯的回收和再利用，减少资源浪费。这项税收被人们用拿铁咖啡的名字命名为“拿铁税”

按照其建议，每个纸杯应征收２５便士(约合２．２元人民币)的税款。

环境审查委员会主席玛丽·克雷表示，英国每年消耗２５亿个一次性纸杯，连起来相当于绕地球５圈半。然而“几乎没有一个纸杯被回收再利用”。

倡导征收“拿铁税”的议员认为，一次性纸杯制造商应当缴纳更多税金。他们希望到２０２３年实现所有纸杯得以再利用的目标，否则政府应当采取措施，禁止使用一次性纸杯。

鉴于环境审查委员会对“拿铁税”的建议，英国星巴克计划从下月开始在伦敦２０家至２５家门店试行对一次性咖啡杯收费，数额为５便士（约合０.４４元人民币），准备试行３个月。

据悉，星巴克将把收取的费用捐给环保机构Ｈｕｂｂｕｂ，并表示将公开试行收费结果，然后再据此采取下一步措施。

(责编：郭昕璇(实习生)、曹昆)