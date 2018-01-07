美国“最有经验”的宇航员去世

美国航天局６日发表声明说，美国“最有经验”的宇航员约翰·扬５日夜间因肺炎引发的并发症去世，享年８７岁。

约翰·扬是美国唯一一个曾参加“双子座”计划、“阿波罗”计划和航天飞机这三代航天计划的宇航员。他曾登上月球，曾担任第一次航天飞机任务的指令长。

美国航天局代理局长罗伯特·莱特富特在声明中说，美国航天局失去了一名先驱人物。约翰·扬传奇般的职业生涯跨越美国三代航天计划，是“宇航员中的宇航员”。

约翰·扬出生在美国旧金山，大学毕业后加入美国海军，１９６２年加入美国航天局。作为宇航员，约翰·扬创下了多个第一。

１９６５年，他与另一名宇航员一道执行“双子座”计划第一次载人任务。值得一提的是，他偷偷带了一个腌牛肉三明治上飞船，后来被美国航天局和国会议员批评，但他的职业生涯没有受到太大影响。

１９６６年，他作为指令长与另一名宇航员驾驶“双子座”１０号飞船，第一次在同一任务中完成与两个不同目标飞行器的对接。“双子座”计划是美国第二个载人航天计划，为后来的“阿波罗”登月计划做准备。

１９６９年，他在“阿波罗”１０号任务中与其他两名宇航员一道环绕了月球。１９７２年，他担任“阿波罗”１６号任务的指令长并成功登陆月球，成为第９个登上月球的人。

“阿波罗”计划结束后，约翰·扬又执行了两次航天飞机任务，其中包括１９８１年作为指令长参与航天飞机的“处女航”。１９８３年的第９次航天飞机任务是他的最后一次太空飞行。２００４年，约翰·扬在为美国航天局工作了４２年后退休。（记者林小春 周舟）

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