约两成比利时人不相信社交媒体

比利时怀特公关公司近日公布的民意调查显示，只有不到２０％的当地人相信社交媒体，这一比例与５年前相比几乎下降了一半。

调查还显示，比利时人对传统媒体保持了较高的信任，相信电台、纸媒以及电视报道的比例分别达到６９.８％、５８.８％和５５．２％。

这一结果源于社交媒体海量信息真假难辨，导致谣言泛滥、假货横行，派生出种种乱象。

２０１７年岁末，比利时首都布鲁塞尔市中心接连发生打砸商店、焚烧汽车、袭击警察等恶性事件。痛定思痛，人们发现如此乱象的背后或多或少都有社交媒体在作祟。

２０１８年１月５日，布鲁塞尔法院开庭审理２０１７年１１月１１日市中心球迷骚乱事件的肇事者。检方以“通过脸书煽动骚乱罪”，要求法官判处被告两年监禁。

无独有偶。去年１１月１４日，一个法国“网红”通过社交网络召集其粉丝到布鲁塞尔市中心非法录制视频，结果引发这些人与警方的冲突。

此外，因使用虚假购物网站而导致的银行卡盗刷案例有增无减。比利时金融联合会于新年前夕专门发文，告诫人们对脸书和图片共享网站Ｉｎｓｔａｇｒａｍ等大型社交网站登载的大幅促销广告“保持高度警惕”。

监督机制缺失引发各种群体事件的同时，社交媒体平台还成为恐怖组织宣传极端思想、招募成员的重要渠道。２０１６年１２月，比利时警方破获一起极端组织“伊斯兰国”通过网络教唆１０余名比利时未成年人杀人或制造炸弹的案件。（记者 潘革平）

(责编：刘茹霞(实习生)、王吉全)