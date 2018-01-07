约两成比利时人不相信社交媒体

比利时怀特公关公司近日公布的民意调查显示，只有不到２０％的当地人相信社交媒体，这一比例与５年前相比几乎下降了一半。
调查还显示，比利时人对传统媒体保持了较高的信任，相信电台、纸媒以及电视报道的比例分别达到６９.８％、５８.８％和５５．２％。
这一结果源于社交媒体海量信息真假难辨，导致谣言泛滥、假货横行，派生出种种乱象。
２０１７年岁末，比利时首都布鲁塞尔市中心接连发生打砸商店、焚烧汽车、袭击警察等恶性事件。痛定思痛，人们发现如此乱象的背后或多或少都有社交媒体在作祟。
２０１８年１月５日，布鲁塞尔法院开庭审理２０１７年１１月１１日市中心球迷骚乱事件的肇事者。检方以“通过脸书煽动骚乱罪”，要求法官判处被告两年监禁。
无独有偶。去年１１月１４日，一个法国“网红”通过社交网络召集其粉丝到布鲁塞尔市中心非法录制视频，结果引发这些人与警方的冲突。
此外，因使用虚假购物网站而导致的银行卡盗刷案例有增无减。比利时金融联合会于新年前夕专门发文，告诫人们对脸书和图片共享网站Ｉｎｓｔａｇｒａｍ等大型社交网站登载的大幅促销广告“保持高度警惕”。
监督机制缺失引发各种群体事件的同时，社交媒体平台还成为恐怖组织宣传极端思想、招募成员的重要渠道。２０１６年１２月，比利时警方破获一起极端组织“伊斯兰国”通过网络教唆１０余名比利时未成年人杀人或制造炸弹的案件。（记者 潘革平）
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】