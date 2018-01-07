不娶我就枪毙你 印度调查年轻男子被迫成婚案

印度东部比哈尔邦警方5日证实，正在调查一起年轻男子遭遇强迫成婚的案件。上传至互联网的视频显示，女方的亲戚用枪指着男方逼迫他完婚。
警方说，根据网络上的视频，他们开始调查这桩强迫婚姻案。
法新社报道，一段视频显示，有人对男性工程师维诺德·库马尔动手动脚，强迫他穿上新郎服装，而库马尔则在乞求对方放了自己。对库马尔动粗的一名男子回复：“我们只是让你参加婚礼，又不是要吊死你。”
另一段视频显示，婚礼上，库马尔坐着哭泣，新娘在一旁试图安抚他。
当地警察拉兰·莫汉·普拉萨德说，警方已经联系库马尔并主动提供帮助，但当事人并未正式报案。
当地媒体援引库马尔本人的话报道，他曾在朋友的婚礼上偶遇新娘的一名亲属，对方用枪威胁他成婚。
婚礼后，库马尔据信逃脱并返回自己的家乡、邻省恰尔肯德邦。
按法新社的说法，比哈尔邦及其周边地区相对贫穷，强迫成婚并不罕见，主要由付不起嫁妆的女方家属发起。官方统计数据显示，2016年当地警方接到近3000起新郎绑架案报警。（杜鹃）【新华社微特稿】
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】