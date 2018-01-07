不娶我就枪毙你 印度调查年轻男子被迫成婚案

印度东部比哈尔邦警方5日证实，正在调查一起年轻男子遭遇强迫成婚的案件。上传至互联网的视频显示，女方的亲戚用枪指着男方逼迫他完婚。

警方说，根据网络上的视频，他们开始调查这桩强迫婚姻案。

法新社报道，一段视频显示，有人对男性工程师维诺德·库马尔动手动脚，强迫他穿上新郎服装，而库马尔则在乞求对方放了自己。对库马尔动粗的一名男子回复：“我们只是让你参加婚礼，又不是要吊死你。”

另一段视频显示，婚礼上，库马尔坐着哭泣，新娘在一旁试图安抚他。

当地警察拉兰·莫汉·普拉萨德说，警方已经联系库马尔并主动提供帮助，但当事人并未正式报案。

当地媒体援引库马尔本人的话报道，他曾在朋友的婚礼上偶遇新娘的一名亲属，对方用枪威胁他成婚。

婚礼后，库马尔据信逃脱并返回自己的家乡、邻省恰尔肯德邦。

按法新社的说法，比哈尔邦及其周边地区相对贫穷，强迫成婚并不罕见，主要由付不起嫁妆的女方家属发起。官方统计数据显示，2016年当地警方接到近3000起新郎绑架案报警。（杜鹃）【新华社微特稿】

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