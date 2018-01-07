飞行的“搅拌机”？美新泽西州拟禁无人机醉驾

美国新泽西州众议院定于本月8日表决禁止醉酒操纵无人驾驶飞机的法案，一旦通过可对无人机醉驾人处以最长6个月监禁和1000美元罚款。

同一法案已在新泽西州参议院获得通过，禁止醉酒或吸毒后操作无人机。利用无人机追逐野生动物或操纵无人机飞越监狱上空等行为同样不合法。众议院通过后，法案需由定于两周后卸任的州长克里斯·克里斯蒂签署生效，否则将作废。

路透社4日援引无人机爱好者、空中摄影师约翰·沙利文的话报道，操纵无人机“说白了像飞一个搅拌机……如果我喝了酒，飞它都会犹豫一番”。

2015年，一架无人机在白宫草坪坠毁，促使美国国会热议给无人机“立规矩”。美国《纽约时报》报道，肇事者是国家地理空间情报局一名下了班的醉酒员工。他在朋友公寓阳台上操作一架四轴、即带有四个旋翼的无人机，失去对它的控制。

美国州议会全国会议高级政策专家阿曼达·埃塞克斯说，至少38个州考虑在本立法年度对无人机设限；已有9个州禁止在监狱附近或上空飞无人机。

去年7月，南卡罗来纳州一处安全级别最高的监狱发生越狱。监狱方面认为，囚犯吉米·考西借助无人机偷偷运入逃狱工具，包括剪线钳和手机。

美国消费者技术协会的理查德·科瓦尔斯基说，定于下周发布的最新数据显示，美国2017年销售310万架无人机，比2016年增长28%。“这是无人机营业额首次突破10亿美元的年份。”（陈丹）【新华社微特稿】

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