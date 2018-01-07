萨尔瓦多：美若终止临时保护 20万儿童变“留守”

中美洲国家萨尔瓦多政府4日说，如果美国政府终止向萨尔瓦多人提供“临时保护身份”，将近20万儿童将被迫与父母分离。

萨尔瓦多外交部长乌戈·马丁内斯在记者会上说：“19万萨尔瓦多人在美生育19.2万名子女。他们的子女是美国公民，享有美国公民一切权利”。如果“临时保护身份”项目终止，持这种特殊身份的萨尔瓦多人必须返回家园，意味着许多家庭“破裂”。

马丁内斯说，萨尔瓦多政府尤其不愿看到“年龄不到21岁的子女与父母分离”。萨尔瓦多方面一直游说美国国会议员寻找解决方案，如出台法律、允许持有“临时保护身份”的萨尔瓦多人在美永久居留。马丁内斯和总统萨尔瓦多·桑切斯·塞伦4日和5日继续与美方沟通。

2001年，美国政府授予萨尔瓦多地震灾民“临时保护身份”。这一项目定于今年3月8日到期，国土安全部定于本月8日宣布是否延长项目期限。

美方已终止向在美国的5.9万名海地地震灾民和5300名尼加拉瓜人提供“临时保护身份”。这些人需着手准备“回家”，或申请新的合法居留身份。

终止这一项目是美国总统唐纳德·特朗普收紧美国移民政策的一项举措。

去年夏天，大批海地难民得到项目即将终止的“风声”后离开美国、涌入加拿大，大多数选择前往魁北克省。面对难民潮，加拿大政府增加边境管理人员，设立临时避难所，以接收获准入境的避难者。

加拿大政府担忧，如果美方陆续撤销这类特殊身份项目，萨尔瓦多等其他国家的灾民同样会选择进入加拿大、寻求“二次避难”。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：刘茹霞(实习生)、王吉全)