漫漫回家路 美军将实施“史上最深”飞机打捞

美国海军第七舰队５日说，已经发现去年１１月一架坠入太平洋的美海军运输机，将着手打捞，打捞深度前所未有。

去年１１月２３日，美海军一架“Ｃ－２Ａ”型运输机飞往“里根”号航空母舰途中，在日本冲绳东南方向大约５００海里（约９２５公里）处坠海。

第七舰队说，搜寻人员上周利用专业设备接收到这架坠毁飞机发出的位置信号，继而发现飞机残骸，位于大约１.８５万英尺（约５６４０米）深处的海底。

飞机坠毁时搭载机组人员和乘员共计１１人，其中８人获救，３人死亡，遗体据信在飞机残骸中。

美国海军计划打捞残骸及死亡水兵遗体。打捞队将在今后数周内重返坠机地点，用声纳和遥控潜水器测绘残骸所在位置海底地形，继而用缆绳把残骸打捞出水。第七舰队说，这将是深度最深的飞机残骸打捞，难度很大。

部署在太平洋的第七舰队２０１６年多次发生军舰航行安全事故，包括两起驱逐舰与商船相撞的重大事故，致死共计１７名舰员。调查显示，这些事故的原因都是人为疏失。包括第七舰队司令在内的一批军官受到撤职处分。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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