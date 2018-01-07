美国否认冻结对巴勒斯坦援助款：仍在慎重考虑

美国媒体5日报道，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处迄今尚未收到美国应于本月1日支付的1.25亿美元援助款。对此，美国国务院官员澄清，美方仍在慎重考虑，并未做出“最终决定”。

美国Axios新闻网援引西方外交官的话报道，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处仍未收到美方援助款项，这一款项原本应于本月1日到位。

按这些官员说法，美国政府仍在“评估”对巴援助。

这笔1.25亿美元援助款约占美方承诺拨付给联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处援助款年度总额的三分之一。

对Axios新闻网报道，一名不愿公开姓名的美国国务院官员说：“这存在误导，因为是他们先等这笔资金，但没有在那一时间点收到，并不意味着款项被冻结或取消。我们仍在慎重考虑，最终决定将在1月中旬做出。”

被问及是否已经有了初步决定，上述官员表示，“没有”。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处发言人克里斯·冈尼斯表示，尚未得到美国政府就该机构援助款相关决定的书面通知。

根据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处网站消息，美国是该机构最大出资方，2016年承诺的援助款为3.7亿美元。

此前，由于美国特朗普政府承认耶路撒冷为以色列首都并启动搬迁使馆进程，巴勒斯坦拒绝和谈。特朗普以联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处出资作为要挟，想要迫使巴勒斯坦重返谈判桌。

特朗普2日发布推文，威胁切断对巴勒斯坦的援助，称美方“每年给巴勒斯坦数以亿计美元，却没有得到感激和尊重，他们甚至不想就一份迟迟未至的和平协议与以色列谈判”。

耶路撒冷地位是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列1967年占领东耶路撒冷，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，与以色列有外交关系的国家大多把使馆设在特拉维夫、而非耶路撒冷。（陈立希）（新华社专特稿）

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