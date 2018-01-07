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南非火车与卡车相撞致死18人 死者身份难辨

2018年01月07日10:40  来源：新华网
 

　　南非一列客运火车4日与一辆拖挂卡车相撞，引燃机车，列车上429名乘客中已确认18人死亡、268人受伤。

　　非洲电子新闻频道报道，这列火车共有15节车厢，其中7节起火。美联社报道，6节车厢脱轨。英国广播公司报道，南非政府官员担心死亡人数可能会增加。

　　南非自由省卫生部发言人蒙德利·姆瓦比说，一些遗体被烧焦，遇难者身份无法辨认。

　　事发自由省克龙斯塔德市附近。南非交通部长乔·马斯万甘伊说，卡车司机认为可以先于火车通过道口，没有停车，“他不知道火车会撞上他”。

　　一段事故现场视频显示：至少一节火车车厢起火，卡车翻倒在地。一些乘客从火车中逃出，带着行李站在路边。

　　名为蒂亚安·埃斯特尔赫伊曾的乘客回忆，他和家人设法脱身后，试图帮助三名困在火车内的女性。

　　“她们朝我们呼喊：‘听着，有个婴儿！有个婴儿！’我们试图寻找那个婴儿，但没找到……她们那节车厢到处是火，她们没逃出来。”埃斯特尔赫伊曾说，火势越来越猛，迫使他和其他人放弃施救。

　　“我吓坏了。我当时手足无措。我想找一个门跳出去，但所有门都上了锁……突然间，我们只看到烟雾、烟雾……”名为塞帕蒂·莫莱察内的乘客说。肇事卡车司机试图逃逸，随后落网。

　　这列火车从南非南部城市伊丽莎白港出发，驶向经济首都约翰内斯堡。铁路部门代理首席执行官斯沃茨说，卡车司机、火车司机和助理司机受轻伤。他认定，“人为过失”导致了这起事故。（周啸天）【新华社微特稿】

(责编：刘茹霞(实习生)、王吉全)
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