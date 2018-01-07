总统访法、外长访德 土耳其寻“重置”与欧关系

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢5日分别启程前往法国和德国。

法新社评述，去年土耳其与欧洲关系紧张，新年伊始土耳其寻求“重置”与欧洲的关系。

【总统访法】

埃尔多安5日在伊斯坦布尔阿塔图尔克机场登机前告诉媒体记者，他“很在意”这次对法国的访问，土法“伙伴关系全面、强有力”。

“对地区和全球挑战，法国的观点和态度很大程度上与我们一致，”埃尔多安说，土方与法国总统埃马纽埃尔·马克龙“在许多事务上沟通密切”。

埃尔多安说，他将与马克龙讨论经济、贸易、国防等领域合作，以及打击叙利亚、伊拉克和利比亚境内恐怖主义势力。

他提到，双方将讨论土耳其从欧洲防空导弹公司采购地对空导弹的计划。他还说，土耳其希望将土法双边贸易额从目前的111亿欧元（约合866亿元人民币）提高到200亿欧元（1563亿元人民币）。

欧洲防空导弹公司由法国与意大利各出资一半成立。去年11月北大西洋公约组织国防部长会议期间，土、法、意三国防长签署有关土耳其购买这家公司地对空导弹的的意向书。

【外长访德】

土耳其外长恰武什奥卢5日出发前往德国，定于6日在德国西部戈斯拉尔镇会晤德国外长西格马·加布里尔。

5日，德国大型报纸和杂志出版商丰克媒体集团刊登恰武什奥卢的评论文章。

恰武什奥卢在文中写道，“（土德）双方都有意重新开始双边关系”。如果双方能够突破“目前关系危机的升级”，那么将迎来新的开始。他说：“现在不是扩音器外交（即‘打嘴仗’）的时候。”

恰武什奥卢写道，在同土方打交道时，德方应更体恤土方感受；德方“似乎没有完全体会”2016年发生的未遂政变给土耳其造成的“创伤”。

2016年7月，土耳其发生未遂军事政变，246人死亡，2000多人受伤。土耳其政府认定政变主谋是居住在美国的宗教人士费特胡拉·居伦，随后开展肃清居伦支持者的行动。

欧洲联盟指责土耳其政府以办案为名进行大规模“清洗”。2016年12月，欧盟成员国一致同意暂停土耳其加入欧盟的谈判。

德国政府对土方批评声音尤为激烈。土耳其政府则指责德方庇护德国境内的居伦支持者。2016年未遂政变后，土耳其政府逮捕数名德国公民，包括记者、人权活动人士。

【期待成果】

在5日刊登的文章中，恰武什奥卢说，他希望6日与加布里尔的会晤中，就土方所提禁止居伦支持者和库尔德工人党活动的要求，德方能给出“有原则的立场”。

库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。这一组织被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。欧盟不主张严格取缔库尔德工人党。土耳其多次指责德国纵容库尔德工人党支持者，批评欧盟在反恐问题上持双重标准。

恰武什奥卢还说，如果土德关系改善，两国将可以在经济、贸易、交通基础设施、可再生能源及安全等领域开展更紧密的合作。他还呼吁欧盟结束土耳其入盟谈判的停滞。

【谨慎回应】

对于德土关系，加布里尔5日对德国《明镜》周刊说：“如果我们不交谈，两国之间的（关系）情况肯定不会改善。”

谈及德国此前叫停向土耳其出口多种武器，加布里尔说，这一“禁令”将持续到“（德尼茨·）于杰尔案件解决”。

于杰尔有土耳其和德国双重国籍，曾是德国《世界报》驻土耳其记者。土耳其方面去年逮捕于杰尔，指控他为库尔德工人党搞宣传。于杰尔否认指控。

去年加布里尔访问土耳其以来，土耳其先后释放6名德国公民。加布里尔上月说，土方释放第6名德国公民，令两国关系改善出现希望。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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