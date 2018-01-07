54年前，在东西方冷战正酣的大背景下，毛泽东主席和戴高乐将军以超凡的战略眼光，毅然作出中法全面建交的历史性决策，在中法之间也在中国同西方世界之间打开了相互认知和交往的大门。从此，中法关系不断前进，历久弥新。

历史与战略的选择

古丝绸之路绵延万里，跨越整个欧亚大陆，将中法两大古老文明紧紧连接在一起。从17世纪法王路易十四向康熙王朝派遣传教士，到上世纪20年代，一大批寻求救亡图存之道的有志青年赴法勤工俭学，并在后来成为共和国之栋梁，再到两位世纪伟人，冲破意识形态的藩篱，作出中法建交历史性决定，中法之间有着不解的历史情缘。中国是最大的发展中国家和新兴市场国家，法国是欧盟核心成员和世界大国，两国同为联合国安理会常任理事国，中法关系超越双边范畴，对亚欧乃至世界都有重要影响，战略意义不言而喻。中法两国都具有强烈的独立精神和宽广的全球视野，都对经济全球化、世界多极化和国际关系民主化抱有坚定信念，在应对气候变化和恐怖主义等全球性挑战方面有着广泛共识和相近立场。理念抱负和战略思维的契合成就了中法关系众多的“敢为人先”：法国是第一个同新中国建交的西方大国，是第一个同中国建立全面战略伙伴关系和开展战略对话的西方大国，是第一个同中国签订科技合作协议、开展民用核能合作、开辟直航航线的西方大国，中法关系始终走在中国同西方国家关系的前列。

务实与创新的结合

自建交以来，中法双边关系不断向前发展。近年来，两国高层交往频繁，政治互信不断增强。在此基础上，务实合作蓬勃发展，双边贸易额达到建交之初的500多倍，双向投资不断增长。双方在核能、航空航天等传统领域的合作不断深化：台山核电站1号机组有望于近期投入运行，成为世界首个运行发电的第三代核电机组；空客天津宽体机完成和交付中心交付首架A330飞机。中法合作勤于继承，勇于创新。双方在金融、农业、可持续发展、双向投资和第三方合作等新领域的合作亮点纷呈，捷报频传：英国欣克利角核电项目顺利启动；东方航空公司决定入股法航-荷航集团，成为继东风入股雪铁龙、复星收购地中海俱乐部后的又一重要投资合作项目；双方在巴黎建立人民币清算安排机制；武汉生态示范城项目备受期待；双方在应对气候变化方面的合作日益紧密。

文明与友谊的桥梁

作为东西方文明的重要代表，中法两国有着各自独树一帜的文化气质和兼收并蓄的博大胸怀。法国艺术、法国制造和法式生活在中国有着广泛影响力，中国文化在法国也有大批粉丝。巴黎中国文化中心成为中国在西方国家建立的第一个文化中心，国家大剧院、首都博物馆等法国设计师的杰作在中国大地上拔地而起。中国是法国电影第一大海外市场，越来越多的中法合拍片成为两国文化交流互融的结晶。两国人民友谊不断加深，两国间人员往来屡创新高，每周有80个航班往返于两国之间。法国是中国游客最向往的海外旅游目的地之一，双方互派留学生数量也屡创新高。中国的“法语热”和法国的“汉语潮”经久不衰。埃菲尔铁塔沐浴“中国红”庆祝农历新年，东方明珠塔披上“红白蓝”声援恐袭阴霾下的法国。今年，旅法大熊猫欢欢产下幼崽，成为中法友谊新象征。

开辟新时代中法关系新未来

今年十月，中国共产党第十九次全国代表大会在北京胜利闭幕，为中国的发展指明新方向，勾画新蓝图。今天的中国，以更加开放自信的姿态迈入发展新时代，为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”不懈奋斗；今天的法国，雄心勃勃、锐意进取，开启了全面改革的新征程，为实现法兰西伟大复兴的“法国梦”奋勇拼搏。新时代赋予中法关系前所未有的新机遇。我们有理由相信，面对新机遇、新使命，中法两国将一同唱响改革发展最强音，实现合作共赢“中法梦”，中法全面战略伙伴关系必将迎来崭新的美好未来。（易凡）

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