制图：蔡华伟

十九大后，德国《明镜》周刊以汉语拼音“醒来”作为当期有关中国报道的封面标题，而美国《时代》周刊以红黄的中国国旗色为封面，标题则是四个汉字——中国赢了。“全球新未来最好的希望来自中国。”2017年，世界舞台上的中国，熠熠生辉；中国热度，持续上升。

世事纷繁多元应，纵横当有凌云笔。一年来，结构优化促发展、脱贫攻坚暖民生、“打虎拍蝇”严治党、绿色低碳护生态、百花竞放强文化……中国软硬实力的稳步增长，不仅使自己走向世界舞台中央，也为发展中国家拓展了走向现代化的途径。另一方面，“一带一路”各项成果惠及沿线各国，“构建人类命运共同体”理念载入联合国决议，中国促进全球治理体系变革，贡献中国智慧和中国主张，彰显更多大国担当，“朋友圈”越扩越大。

2018年，我们迎来改革开放40周年，世界舞台将继续涌动中国热。中国有信心、更有能力为人类作出新的更大贡献。

(责编：刘茹霞(实习生)、王吉全)