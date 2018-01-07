制图：蔡华伟
十九大后，德国《明镜》周刊以汉语拼音“醒来”作为当期有关中国报道的封面标题，而美国《时代》周刊以红黄的中国国旗色为封面，标题则是四个汉字——中国赢了。“全球新未来最好的希望来自中国。”2017年，世界舞台上的中国，熠熠生辉；中国热度，持续上升。
世事纷繁多元应，纵横当有凌云笔。一年来，结构优化促发展、脱贫攻坚暖民生、“打虎拍蝇”严治党、绿色低碳护生态、百花竞放强文化……中国软硬实力的稳步增长，不仅使自己走向世界舞台中央，也为发展中国家拓展了走向现代化的途径。另一方面，“一带一路”各项成果惠及沿线各国，“构建人类命运共同体”理念载入联合国决议，中国促进全球治理体系变革，贡献中国智慧和中国主张，彰显更多大国担当，“朋友圈”越扩越大。
2018年，我们迎来改革开放40周年，世界舞台将继续涌动中国热。中国有信心、更有能力为人类作出新的更大贡献。
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】