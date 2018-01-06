原标题：中国驻柬埔寨大使撰文高度评价中柬关系和澜湄合作

国务院总理李克强即将赴柬埔寨出席澜湄合作第二次领导人会议并对柬埔寨进行正式访问。访问前夕，中国驻柬埔寨大使熊波发表题为《构建中柬与澜湄国家命运共同体》的文章，高度评价中柬两国关系和澜湄合作。全文如下：

构建中柬与澜湄国家命运共同体

中国驻柬埔寨大使 熊波

1月10日至11日，李克强总理将出席澜沧江－湄公河合作第二次领导人会议并对柬埔寨进行正式访问。这是庆祝中柬建交60周年的开篇之作，对巩固中柬传统友谊、扩大两国务实合作，全面推进澜湄合作机制发展、构建中国与周边命运共同体具有重要意义。

中国和柬埔寨都是拥有灿烂历史的文明古国，两国人民的传统友谊源远流长。中国元朝官员周达观在《真腊风土记》中详实记载了吴哥王朝的繁荣和两国人民和睦相处的景象。1958年中柬建交开启了当代两国关系的新篇章，由毛泽东主席、周恩来总理和西哈努克太皇等两国老一辈领导人共同缔造和精心培育的中柬友谊，经受了时间和国际风云变幻的考验，历久弥坚。2016年10月习近平主席对柬埔寨的历史性访问开启了两国全面战略合作伙伴关系全面提质增速的新时代。李克强总理此次重要访问，必将为新时代中柬关系的发展注入新的强大动力。

柬埔寨既是中国的传统友好邻邦，又是“亚洲经济新虎”，近20年来经济平均增速保持在7%以上，经济发展充满活力，潜力巨大。当前，中国正处于全面建成小康社会决胜阶段，柬埔寨也处在推进“2015－2025工业发展计划”关键阶段，两国经济具有很强互补性，发展战略高度契合。作为共建“一带一路”合作重要方向，中柬在国际产能合作、经贸投资、基础设施互联互通、能源资源等诸多领域合作潜力巨大。据统计，截至2017年10月，中国累计对柬协议投资125.7亿美元，占柬埔寨吸引外资总额36.4%，是柬埔寨最大外资来源国，为柬经济社会发展作出了重要贡献。

中柬在国际地区事务中保持着密切合作，双方基于高度的政治共识和互信，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互理解、相互支持，共同维护地区和平稳定和发展大局。

澜湄合作是域内国家共商共建共享的新型次区域合作机制。澜湄六国充分发挥地缘相近、命运相连、经济互补的优势，共同推动机制在不到两年的时间里从培育期迅速进入成长期，在此过程中展现了独具一格的“澜湄速度”、“澜湄效率”和“澜湄模式”，显示了强大的生命力和强劲发展势头。

澜湄合作的强大发展动力源自六国领导人强有力的政治引领、高度的政治共识和旺盛的经济社会发展需求，源自六方务实高效、项目为本、民生为先的合作模式。中方高度赞赏柬埔寨作为首任共同主席为机制发展作出的突出贡献，愿同澜湄国家携手共同打造澜湄流域经济发展带，推动构建澜湄国家命运共同体。我们衷心期待本次领导人会议取得丰硕成果，为机制未来发展指明方向，注入新的强大动力，造福地区各国人民。

中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，明确了新时代中国外交的努力方向和奋斗目标，就是高举和平、发展、合作、共赢旗帜，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国梦与柬埔寨人民的梦想息息相关，中国的命运与澜湄国家的命运紧紧相连。我们相信，在中柬两国领导人的共同引领下，在域内国家的共同努力下，此访必将为中柬全面战略合作伙伴关系的进一步发展、为本地区的和平稳定与繁荣作出新的重要贡献。

(责编：刘洁妍、常红)