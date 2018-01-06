原标题：联合国安理会谴责阿富汗恐怖袭击

新华社联合国１月５日电 联合国安理会５日发表声明，强烈谴责４日发生在阿富汗首都喀布尔的恐怖袭击。

安理会声明“以最强烈的言辞”谴责这一“恶毒和懦夫式的”恐怖袭击，对死者家属和阿富汗政府致以最深切的同情和慰问，祝愿伤者早日康复。

声明强调，必须将此类恐怖主义行径的实施者、组织者、资助者和支持者绳之以法，同时敦促所有国家按照国际法和安理会相关决议规定的义务，与阿富汗政府和其他有关方面积极合作。

安理会重申，任何形式的恐怖主义都是对国际和平与安全构成的最严重威胁之一；任何恐怖主义活动，不管其目的如何，不管发生在何时何地，不管主使者是谁，均属犯罪行为，均无可开脱。所有国家必须尽全力遏制恐怖主义活动给国际和平与安全带来的威胁。

阿富汗首都喀布尔４日发生自杀式爆炸袭击事件，造成至少２０人死亡，３０人受伤，死者多数为警察。极端组织“伊斯兰国”宣称制造了这起袭击。

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