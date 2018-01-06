原标题：委内瑞拉谴责美国扩大对委官员制裁

新华社加拉加斯１月５日电（记者 徐烨 王瑛）委内瑞拉外交部５日发表声明，严厉谴责美国扩大对委内瑞拉官员的针对性制裁，并称美国制裁手段违法。

声明称，美国政府不断升级对委制裁措施是非法的单边主义行为，严重违反国际法和联合国宪章。此外，委政府严厉谴责美国此前对委实施的金融制裁，称这一制裁对委内瑞拉正常进口食品、药品及获得国际融资造成严重阻碍。

委政府在声明中还谴责美国驻委大使馆不断策划破坏委内瑞拉民主与社会稳定的活动，要求美国政府关注并解决美国国内严重的暴力和社会不公问题。

美国财政部５日宣布对委内瑞拉４名官员实施制裁，其中包括两名委军队高官、一名现任州长和一名前任州长。制裁措施规定，受到制裁的个人禁止与美国人进行交易往来，其在美国境内的资产也将被冻结。

去年７月底，委内瑞拉举行制宪大会选举，随后成立制宪大会。委政府希望通过重新制宪解除反对派占多数的议会权力。选举遭到委反对派的抵制，认为其严重违宪。

美国随后宣布对包括总统马杜罗在内的一批委内瑞拉政府高官进行经济制裁，并禁止美国金融机构参与委内瑞拉政府和国有委内瑞拉石油公司新的债务和股权交易，禁止美方机构参与委内瑞拉公共部门现已发行的部分债券交易等。

(责编：刘洁妍、常红)