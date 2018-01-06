原标题：调查显示德国员工对中国投资者非常满意

新华社柏林１月５日电（记者 乔继红）德国工会联合会的决策和研究机构汉斯－伯克勒基金会近日公布的一份调查报告显示，受访的德国企业员工对中国投资者“非常满意”。

汉斯－伯克勒基金会近期对４２家接受中方投资的德国企业的职工委员会进行了问卷调查，覆盖员工５．５万，行业主要集中在机械制造、汽车零部件和环保技术等。调查报告显示，受访企业在引入中资后，劳资关系、决策机制和工资标准不仅维持原有状况，部分企业还有所改善。

报告说，虽然很多企业在与中国投资者的日常合作中存在不同程度的语言和理解问题，但德方管理层和员工对中国投资方总体有很好反响。

受访的多数企业认为，中国投资方是战略投资者，着眼于为企业未来发展投入大量资本。被中国化工集团收购的德国克劳斯玛菲集团总裁弗兰克·施蒂勒表示，被中国化工并购后，投资大量增加，企业增长潜力得到挖掘，企业员工数量也出现增加。

报告说，中国投资者着眼长远，对所投资的德国企业有长久规划。另外，德方一直担忧的工作岗位可能向中国转移的局面也并未出现。

汉斯－伯克勒基金会成立于１９７７年，与德国各大工会联系密切。

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