人民网>>国际

俄罗斯为普京竞选新一届总统启动选民签名收集工作

2018年01月06日13:42  来源：新华网
 
原标题：俄罗斯为普京竞选新一届总统启动选民签名收集工作

　　新华社符拉迪沃斯托克１月６日电（记者吴刚）俄罗斯５日正式启动为总统普京２０１８年竞选新一届总统的收集选民签名活动。符拉迪沃斯托克、哈巴罗夫斯克等俄远东城市的签名收集点已展开工作。

　　塔斯社６日援引俄罗斯志愿者组织“胜利志愿者”负责人阿梅利琴科娃的话报道说，为普京收集签名的活动已在俄罗斯１６个城市展开，很快还会在其他城市进行。

　　俄罗斯选举法规定，总统候选人可以政党提名和自荐两种方式参选。政党在各自代表大会上推举候选人。独立候选人必须召集一个不少于５００人的倡议小组，并收集３０万个支持者签名，且每个地区收集的签名不能超过７５００个。独立候选人收集的签名将递呈俄中央选举委员会，该委员会在收到签名的１０天内完成签名认证工作并决定是否登记该独立候选人为总统候选人。

　　普京于去年１２月２７日向俄中央选举委员会递交以独立候选人身份参加２０１８年总统选举的文件。

　　俄总统选举将于２０１８年３月１８日举行，选举活动从２０１７年１２月１８日起正式开始。

(责编：刘洁妍、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

破解“三大赤字”，世界关注中国方案 人类社会正处在一个大发展大变革大调整时代，人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体。同时，我们也处在一个挑战频发的世界，地区热点持续动荡，恐怖主义蔓延肆虐，和平赤字、发展赤字、治理赤字是摆在全人类面前的严峻挑战。中国发展已经进入新时代，新时代的中国将继续发挥负责任大国作用，为全球应对“三大赤字”贡献更多中国智慧和中国力量【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved