原标题：俄罗斯为普京竞选新一届总统启动选民签名收集工作

新华社符拉迪沃斯托克１月６日电（记者吴刚）俄罗斯５日正式启动为总统普京２０１８年竞选新一届总统的收集选民签名活动。符拉迪沃斯托克、哈巴罗夫斯克等俄远东城市的签名收集点已展开工作。

塔斯社６日援引俄罗斯志愿者组织“胜利志愿者”负责人阿梅利琴科娃的话报道说，为普京收集签名的活动已在俄罗斯１６个城市展开，很快还会在其他城市进行。

俄罗斯选举法规定，总统候选人可以政党提名和自荐两种方式参选。政党在各自代表大会上推举候选人。独立候选人必须召集一个不少于５００人的倡议小组，并收集３０万个支持者签名，且每个地区收集的签名不能超过７５００个。独立候选人收集的签名将递呈俄中央选举委员会，该委员会在收到签名的１０天内完成签名认证工作并决定是否登记该独立候选人为总统候选人。

普京于去年１２月２７日向俄中央选举委员会递交以独立候选人身份参加２０１８年总统选举的文件。

俄总统选举将于２０１８年３月１８日举行，选举活动从２０１７年１２月１８日起正式开始。

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