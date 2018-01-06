美国传统零售商宣布又关闭一批门店

新华社纽约１月５日电（记者孙鸥梦）新年伊始，包括梅西百货公司在内的多家美国传统零售巨头宣布又将关闭一批门店，以应对电商冲击。
梅西百货日前宣布，将在年初关闭１１家门店，以提高运营效率、有效配置资源、促进投资增长。
早在２０１６年８月，梅西百货就曾宣布将关闭１００家门店，以有效节约成本。一旦关闭此次公布的１１家门店，梅西在关闭百家门店计划中已关闭门店数量将达８１家。
声明公布后，梅西百货股价应声大跌超３％。在过去１２个月中，公司股价已经下滑超２５％。
无独有偶，美国著名连锁百货巨头希尔斯也宣布将在２０１８年关闭超过１００家门店，包括６４家凯马特和３９家希尔斯。消息公布后，希尔斯股价下跌约４．５％。在过去１２个月中，希尔斯股价已经大跌超６０％。
近年来，主要受电商巨头对传统零售市场份额的不断吞噬，美国实体零售企业遭遇寒冬。
２０１７年８月２４日，美国电商巨头亚马逊宣布完成收购全美最大天然和有机食品连锁零售商全食超市，全美六家主要食品零售商市值一天内共蒸发近１２０亿美元。
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】