原标题：曝特朗普“白宫内幕”新书上市 登畅销榜冠军

综合报道，当地时间5日，美国记者沃尔夫爆料美国总统特朗普“白宫内幕”的新书上市。媒体此前披露书中部分内容，引发轰动效应，而在白宫斥责新书“造假”、特朗普律师试图寻求禁止其发行后，此书销售火爆，登上畅销榜冠军。

在媒体的大量报道下，这本名为《烈焰与怒火：特朗普白宫内幕》的新书提前4天上市。首都华盛顿克雷默书店内人群拥挤，该书店午夜之后开门，当时摆出的75本书15分钟卖完。

资料图：美国总统特朗普。 中新社记者 刁海洋 摄

而美国连锁书店邦诺位于维吉尼亚州阿灵顿(Arlington)内的一家分店，是5日早上官网显示，大华府地区唯一一家还有书上架的分店。尽管当天气温很低，仍有不少民众顶着寒冬，赶在书店开门时到店里抢书。可惜店里的书连上架都来不及，就被预约一空。

不光民众对这本书兴趣高昂，书店开门20分钟时间，就有至少3家媒体背着摄影机或相机到店里探寻拍摄的可能性，但都遭到拒绝。

班农在这本书中特别提到特朗普的竞选团队私下与俄罗斯人会晤一事，称这是一次“叛国的”、“危害国家安全的”会谈。新书还曝光不少特朗普生活和工作细节。书中援引特朗普前“师爷”斯蒂芬·班农的言论，引发特朗普怒火，促使他发布正式声明，怒斥班农“失心疯”。

特朗普还在社交网站“推特”上说：“我绝对没有授权这本伪造的书作者进入白宫(事实上我多次拒绝了他)。我从来没有跟他就这本书交谈过。该书充斥着不存在的谎言，歪曲和子虚乌有的消息来源。”

特朗普的个人律师查尔斯·哈德曾发函给书的作者沃尔夫跟出版商亨利霍特公司，要求“停止并终止”出版这本书。律师写道：“书中发表了有关特朗普的谎言或毫无根据的陈述，这会造成诽谤并侵犯隐私，也会侵害合同关系并导致违约。”

4日下午，白宫发言人桑德斯称这本书中“充满谎言和假消息，特朗普认为这样的书不应该出版。”桑德斯称：“这完全是八卦，充满了虚假和欺骗性的说法。”桑德斯称特朗普绝对相信第一修正案，但诽谤可能超出了言论自由的范围。

(责编：刘洁妍、常红)